السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مياه سوهاج تنظم مسابقة دينية لـ119 من العاملين وأبنائهم

جانب من مسابقة شركة
جانب من مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بإجراء اختبارات المسابقة الدينية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم للعاملين بالشركة وأبنائهم، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم. 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وأضاف أنه أشرف على المسابقة الإمام هشام هارون، مدير إدارة بحوث المعاهد الأزهرية بسوهاج سابقًا. 

شارك في المسابقة عدد 119 مشاركًا، منهم 15 مشاركًا من العاملين في حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ ثلث القرآن، ونصف القرآن، وربع القرآن. 

كما شارك 104 مشاركين من أبناء العاملين في حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ ثلث القرآن، ونصف القرآن، وربع القرآن، وخمسة أجزاء، وثلاثة أجزاء. سيتم تكريم الفائزين خلال احتفالية الشركة بحفظة القرآن الكريم.

وأشار رئيس شركة المياه إلى أن المسابقات تأتي لتشجيع العاملين وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم، لغرس قيم الخير والعطاء، حتى يستطيعوا القيام بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم، وذلك بالإضافة إلى إعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتزود بآدابه، ولتحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها وإدراك واجباتها تجاه عقيدتها، ولتحقيق الفهم الصحيح للدين لمواجهة تحديات اليوم والمستقبل.

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