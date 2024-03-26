رئيس "مياه سوهاج" يتفقد محطات الشرب ويشارك العاملين وجبة الإفطار

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، محطة مياه جزيرة محروس ومحطة مياه المراغة جهينة السطحية.

وأكد خلال الجولة، ضرورة الاهتمام بجودة المياه المنتجة لضمان وصول مياه شرب للمواطنين مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه وتشغيل جميع المحطات 24 ساعة والتأكد من تطبيق جميع أنواع الصيانات بالمحطات والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وترشيد الطاقة.



وأوضحت إنجي جمال مدير العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أن رئيس مياه سوهاج، شارك العاملين بالديوان العام والمحطات بقطاع وسط وقطاع شمال الإفطار فى لفتة تقديرية لمجهودات العاملين ولانتظام العمل داخل جميع مواقع الشركة خلال شهر رمضان ووصول المياه للمواطنين فى جميع الأوقات بجودة عالية وكميات مناسبة.