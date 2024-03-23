رئيس جامعة سوهاج: 190 سرير عناية مركزة ومتوسطة بمستشفيات سوهاج الجامعية

صرح الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، بأن إدارة الجامعة تسعى إلى التوسع فى أقسام العنايات المركزة عن طريق زيادة عدد الأسرة، لاستيعاب الأعداد المتزايدة وتوفير العناية الفائقة للمرضى المترددين من داخل وخارج المحافظة، إضافة إلى استقبال الحالات الحرجة والمحولة من المستشفيات الخاصة، موضحًا أن عدد أسرة العنايات المركزة الحرجة والمتوسطة بالمستشفيات الجامعية بلغت ١٩٠ سريرًا، بمقريها القديم والجديد، وذلك في إطار الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الصحي.

من جانبه، قال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، إن عدد الأسرة المركزة بالمستشفيات الجامعية موزعة كالآتي ١١٠ أسرة بالمستشفي القديم، و٨٠ سريرًا بالمستشفي الجديد، مضيفًا أنه تم حديثًا إنشاء عدد من العنايات منها عناية متوسطة للمخ والأعصاب بعدد ٦ أسرة، وحضانات نمو أطفال وتضم ٤ أسرة، وعناية متوسطة بالمستشفي الجامعى الجديد، بعدد ١٠ أسرة، وأخرى خاصة بجراحة مخ وأعصاب وتضم ٦ أسرة، مؤكدًا أن إدارة المستشفيات الجامعية تحرص على تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المرضي وعلى مستوي عالٍ من الجودة.

وأضاف الدكتور أحمد النحاس، مدير عام المستشفيات الجامعية، أن العمل يسير بانتظام ويسر، وخاصة فيما يتعلق بزيادة القوى السريرية للرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية بشكل يسهم في القضاء على قوائم الانتظار، موضحًا أن إجمالي عدد الأسرة المركزة بالمستشفي القديم بلغ ١١٠ أسرّة، منها ٢٠ سرير عناية تخدير، ٥ صدرية، ٥٤ أطفال، ١٢ عصبية، ٢٠ قلب، بينما بلغ عدد الأسرة المركزة بالمستشفي الجديد ٨٠ سريرًا منها، ٦ صدرية، ١٥ عصبية، ١٥ تخدير، ١٣ قلب، ٢٦ أطفال، ٥ جراحة مخ وأعصاب.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد علي إسماعيل، مدير العنايات المركزة، أنه تم تزويد عدد ١٠ أسرة حالات حرجة بالمستشفى القديم، بالإضافة إلى 10 أسرة لحالات ما بعد العمليات الجراحية، ليصبح عدد أسرة الرعاية بقسم التخدير 20 سريرًا، موضحًا أنه تم فصل عناية الصدرية عن عناية العصبية تجنبًا لانتقال العدوى لتصبح عناية الصدرية ٦ أسرة، وعناية العصبية ١٥ سريرًا، وذلك تتفيذًا لخطة الجامعة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما يلبي جميع احتياجات المرضي.

جدير بالذكر أنه لأول مرة خلال الستة أشهر الماضية يتم استقبال أكثر من ١٠٠ مريض عناية مركزة محولة من المستشفيات الخاصة.