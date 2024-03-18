متطوعون: التحالف الوطنى يغرس روح المشاركة والتعاون بين الشباب

شاركت منظمات التحالف الوطنى للعمل الأهلي نشاطها، اليوم، ممثلًا عنها مؤسسة صناع الحياة مبادرة مطبخ الخير بتوزيع 1000 وجبة ساخنة على الأسر الأكثر احتياجا، الذى لاقى ترحيبًا واستحسانًا من أهالى المحافظة فى شهر رمضان.

وقال محمد محمود أحد المتطوعين، إن رمضان فعلا شهر الفرحة والبركة فقد لمسنا فرحة الأهالى فى القرى الفقيرة أثناء توزيع وجبات المؤسسة، ونواصل بإذن الله توزيع الوجبات فى جميع المراكز والقرى للوصل لجميع أهالينا فى سوهاج من الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف محمود صبرى، أحد سكان مركز سوهاج، أن ما تقوم به منظمات المجتمع المدنى فى ظل التحالف الوطن من توزيع الوجبات الساخنة على الأسر عمل عظيم يجعل الجميع يشعر بالتكافل والتراحم فى الشهر الكريم، خاصة مع زيادة أسعار المنتجات عن مقدرة هذه الأسر البسيطة.