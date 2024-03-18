الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الأم المثالية بسوهاج: "زوجي توفي ومعايا 3 بنات والتحدي الأكبر كانت تربيتهم"

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت روجينا فوزي بهادر نور الحاصلة على المركز الأول بمحافظة سوهاج في مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة، إنها حاصلة على بكالوريوس علوم التربية عام 1982 وعملت مدرسة علوم بمركز طهطا بمحافظة سوهاج وفوجئت بوفاة زوجها في حادث سيارة بعد إنجاب 3 أطفال منه وكان التحدي الأكبر هو تربية 3 بنات في مقتبل العمر بدون والدهم ولكن أعانني الله علي تربيتهم وكنت أعمل بموهبتي في الخياطه بعد عملي كمدرسة للمساعدة في دخل المنزل.

 

وواصلت روجينا حديثها قائلة: “أكرمني الله بثلاث بنات وهم داليا وهي تعمل مدرسة رياضيات بمجمع شطورة بمركز طهطا وإنجي مدرسة فلسفة ومارتينا حاصلة على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية”.

 

وأضافت قائلة: “الحمد لله قدرت اعلمهم تعليم جامعي كلهم وأزوجهم وأصبحت جدة وعندي أحفاد، معقبة: ”بنتي داليا هي التي قدمت لي في مسابقة الأم المثالية ولم أكن اتوقع أن أفوز بها".


ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المستمر للمرأة المصرية وخاصة الأم المصرية المعروفة بكفاحها وجهدها المستمر.

 
كما وجهت الشكر لكل من عاونها لكي تنال جائزة الأم المثالية التي تفخر بأنها نالتها وأنها واحدة من المعدودات اللاتي حصلن عليها.

المركز الأول الأم المثالية روجينا فوزي الرئيس السيسي التحدي الأكبر

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