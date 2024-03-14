جامعة سوهاج تتعاقد مع شركة لأعمال النظافة طبقًا لمتطلبات الجودة

وقع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عقد شراكة مع شركة إدارة المشروعات، وذلك للقيام بأعمال النظافة الشاملة بجميع مباني الجامعة لمدة عام، بحضور المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، وممثلي الشركة خالد جودة، رئيس مجلس إدارة الشركة، اللواء إبراهيم الحنوني، المدير التنفيذي للمجموعة، اللواء مصطفى العزازي مدير قطاع سوهاج، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وقال النعماني، إن التعاقد مع الشركة نص على قيامها بتوفير بيئة صحية نظيفة، طبقًا لمتطلبات الجودة، والمحافظة على صحة وسلامة كل منتسبيها، من خلال تقديم خدمات أعمال النظافة، مما يمكن الجامعة من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية وضمان انتظام سير العمل، وذلك بتكلفة بلغت 7 ملايين وخمسمائة خمسة وخمسين ألفا وأربعمائة وأربعة وستين جنيهًا سنويًا، شاملة مستلزمات التشغيل وأدوات النظافة.

وشدد "النعماني" على أهمية الالتزام بمنظومة النظافة داخل الجامعة بمقريها الجديد والقديم، وتنفيذ كل بنود العقد للوصول لمنظومة نظافة فعالة ومستدامة، مضيفًا أن الشركة موكلة بالقيام بأعمال النظافة بكليات الجامعة المختلفة بمقريها القديم والجديد، المعهد الفني للتمريض، المدن الجامعية، المدرجات، الاستراحات، الملاعب، مبنى الأنشطة الطلابية وشئون المقر، محيط المسطحات الخضراء، الإدارة الطبية، مركز الاختبارات، مبنى الإدارة الهندسية ووحدة المخبوزات.

وأوضح المحاسب أشرف القاضي، أن نظام العمل يتم على ورديتين صباحًا ومساءََ في كل أنحاء الجامعة، عدا المدن الجامعية وردية واحدة، مضيفًا أن طبيعة العمل تشمل تنظيف وتلميع الأرضيات والواجهات الزجاجية والمكاتب والمباني والطرقات وغيرها.

فيما صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن مستشفي سوهاج الجامعي الجديد استقبل ٤ أشقاء مصابين في حادث سير إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل بطريق نجع الدير البحري بمركز سوهاج، كانت تقلهم خلال توجهم إلى مدرستهم صباحًا، حيث اطمأن عن تواجد كل الأطقم الطبية والهيئة التمريضية، وتوافر كل المستلزمات اللازمة لعلاج المصابين.

وشدد رئيس الجامعة، علي توفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة وتسخير كل الإمكانات بقسم الطوارئ لعلاج المصابين، إلى أن يتم شفاؤهم وتجاوز تلك المرحلة، مؤكدًا أن جميع المصابين حاليًا حالاتهم الصحية مستقرة.

وقال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، إن حالات الإصابات الناتجة عن الحادث الذى وقع على طريق نجع الدير البحري التابع لمجلس قروي عرابة أبوالدهب مركز سوهاج، عبارة عن كدمات وسحجات واشتباه كسور ونزيف بالبطن، وحالتهم جميعًا مستقرة وآمنة.