سوهاج: تركيب 500 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز البلينا

"معندناش مياه ولا كهرباء".. كانت تلك الكلمات التي تتردد على لسان أبناء قرى مركز البلينا بمحافظة سوهاج، حتي جاءت أيادي الخير وساهمت بتوصيل المياه إلى المنازل بدلا من الطلمبات الحبشية التي اختلطت بمياه الصرف الصحي.

التحالف الوطني بمحافظة سوهاج، ساهم في تركيب 500 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بقرية السمطا والشيخ بركة والحرجة بحري وبني حميل وبرخيل بمركز البلينا.

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد رأفت السمان، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وأشار إلى أن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مضيفًا أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة سوهاج، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28 ،108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.

تركيب 500 وصلة مياة مجانية للأسر الأولى بالرعاية

تركيب 500 وصلة مياة مجانية للأسر الأولى بالرعاية

تركيب 500 وصلة مياة مجانية للأسر الأولى بالرعاية

تركيب 500 وصلة مياة مجانية للأسر الأولى بالرعاية

تركيب 500 وصلة مياة مجانية للأسر الأولى بالرعاية