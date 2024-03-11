قومى المرأة بسوهاج يدشن مبادرة "مطبخ المصرية"

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، مبادرة "مطبخ المصرية" بإجمالي إنتاج 250 وجبة لقرى مراكز البلينا، والتابعة لقرى "حياة كريمة" بالمحافظة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج.

وأضافت أن مبادرة "مطبخ المصرية" ينفذها المجلس في جميع محافظات الجمهورية، ويعد "مطبخ المصرية" مجتمعيًا ذا بعد تنموي مستدام، يقوم على توفير فرص تدريب، وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات، باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ، وإعداد الوجبات، ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا، كأحد مخرجات هذا التدريب.

وأوضحت "وهبي" أن السيدات والفتيات يتلقين تدريبًا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة، للتعرف على طرق التخطيط، وطلب وإعداد وتجهيز الأطعمة للولائم الكبرى، والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة الغذاء، والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.