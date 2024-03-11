الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قومى المرأة بسوهاج يدشن مبادرة "مطبخ المصرية"

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، مبادرة "مطبخ المصرية" بإجمالي إنتاج 250 وجبة لقرى مراكز البلينا، والتابعة لقرى "حياة كريمة" بالمحافظة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج.

وأضافت أن مبادرة "مطبخ المصرية" ينفذها المجلس في جميع محافظات الجمهورية، ويعد "مطبخ المصرية" مجتمعيًا ذا بعد تنموي مستدام، يقوم على توفير فرص تدريب، وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات، باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ، وإعداد الوجبات، ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا، كأحد مخرجات هذا التدريب.

وأوضحت "وهبي" أن السيدات والفتيات يتلقين تدريبًا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة، للتعرف على طرق التخطيط، وطلب وإعداد وتجهيز الأطعمة للولائم الكبرى، والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة الغذاء، والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.

المجلس القومي للمرأة المصرية الاسرة المصرية مطبخ المصرية مستدام طاهيات محترفات

مواد متعلقة

مستوحى من "الإطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات".. "نورة" مسلسل كرتونى لـ"القومى للمرأة" خلال رمضان

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

وزير الشباب يكشف سر رفض محمد صلاح الانضمام للمنتخب

عاجل|مكاسب بالجملة .. "رأس الحكمة" تُحدث طفرة هائلة في قطاع السياحة

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها