الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة سوهاج" يوجه بمتابعة أداء الأجهزة الطبية بالمستشفيات وصيانتها

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الجمعة، انتظام العمل بـ 6 مستشفيات شملت “مستشفى ساقلتة  المركزي ومستشفى المنشاه المركزي”.

رافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة شيماء جابر مدير إدارة الطوارئ وبحضور الدكتور جيمي جمال مدير الإدارة الصحية بساقلتة.

وشدد وكيل “صحة سوهاج” على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتدريب الكوادر الفنيه والتمريضية بالتنسيق مع الإدارات المعنية بكل فئة بالمديرية كما تفقد خلال الزيارة الأعمال الجارية بموقع المستشفى الجديدة والوقوف على مدى الإنجاز والذي تخطى 90% من حجم الأعمال.

ياتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمتابعة القطاع الصحي بالمحافظة وبناء علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة للمنشأت الصحية بالمحافظة والخدمات المقدمة بها

كما تفقد وكيل وزاره الصحة مستشفى المنشاه المركزي جنوب المحافظة ورافقه خلالها الدكتورة شيماء جابر مدير إدارة الطوارئ وحضور الدكتورة اسماء شعبان مدير المستشفى وشدد خلال التفقد  على الإلتزام بأماكن   عمل الكوادر الطبية بالمستشفى ومتابعة تطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوي  

وتفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الإستقبال والطوارئ والحضانات الأشعة وبنك الدم والنساء.

صحة سوهاج بمستشفى البلينا المركزي وكيل صحة سوهاج المستشفيات حميات جرجا بنك الدم مكافحة العدوى

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