مستوحى من "الإطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات".. "نورة" مسلسل كرتونى لـ"القومى للمرأة" خلال رمضان

يقدم المجلس القومى للمرأة، خلال شهر رمضان 2024، المسلسل الكرتوني "نورة"، والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي"، والذى سوف يذاع على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it.

يأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة"، وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

كما يناقش المسلسل أيضًا قضايا مهمة، مثل التنمر والابتزاز الإلكترونى والزواج المبكر، والمسلسل يلعب دورا مهما أيضًا فى المساهمة في نشر الوعي حول الشمول المالى والتوعية بالخدمات الإلكترونية وتثقيف الفتيات والفتيان حول أهمية ثقافة الادخار.