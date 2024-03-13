مطبخ جامعة سوهاج يقدم 300 وجبة يوميًا للأسر الأولى بالرعاية

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، مبادرة "مطبخ المصرية" بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، لإنتاج وتوزيع 300 وجبة يوميًا للأسر الأولي بالرعاية ويتم خلاله تدريب السيدات على كيفية إعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة لتكون نواه لمشروع صغير، حيث يتم إعداد الوجبات بالمطعم المركزي بالجامعة بالمقر القديم.

وقال د.حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن «مطبخ المصرية»، مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات، بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، إضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأولي بالرعاية كأحد مخرجات هذا التدريب.

أضافت د.سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، أن مطعم المصرية ينفذ يوميًا 300 وجبة طعام على يد طهاة محترفين، حيث تلقين السيدات والفتيات المشاركات تدريب على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة، للتعرف علي كيفية إعداد وتجهيز وجبات متكاملة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة الغذاء، والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

أوضح د.علاء غالب، رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أن تلك المبادرة يتم من خلالها تدريب 10 سيدات من قرى حياة كريمة يوميًا، حيث يتم إعداد الوجبات بالمطعم المركزي للجامعة، ومن خلال التدريب يتم تعريفهن بالتجهيزات الأساسية للمطابخ من أجهزة وأدوات، ومهارات تقديم الاكل وتنظيم السفرة وتعبئة وتغليف الوجبات والمعايير الصحية لتقديم وجبات متكاملة.

وأصدر د.محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا وزاريًا رقم ٤٩٠ بتاريخ ١٠ مارس الجاري، بالموافقة على بدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج، والموافقة علي إصدار اللائحة الداخلية للكلية "مرحلة الدراسات العليا" بنظام الساعات المعتمدة.

في هذا الصدد، قدم د.حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي لما يقدمه من دعم للتعليم العالي، خاصة بمحافظات الصعيد، والتي شهدت في السنوات الأخيرة اهتمام غير مسبوق بمستوى خدمتها التعليمية والبحثية، وشكر مماثل للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي راعي الجامعات المصرية علي متابعته المستمرة ودعمه لإنشاء هذه الكلية.

وقال النعماني هنيئًا لمحافظة سوهاج وجامعتها بكلية جديدة تضاف إلي كليات الجامعة ليصبح عددها ١٨ كلية بمقريها الجديد والقديم، موضحًا أن الكلية تعد الأولي علي مستوي الصعيد وسيكون لها بالغ الأثر، في دراسة وتطوير البحوث البيئية، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مخرجات البحوث والدراسات البيئية لخدمة المجتمع، وذلك ضمن رؤية حضارية تتناسب مع مستجدات التطور التقني المتسارع.

كما قدم الدكتور حسان النعماني، الشكر لفريق عمل الكلية وعلي رأسهم الدكتور حمدي حسانين عميد الكلية، والذين بذلوا جهودًا غير عادية حتى تاريخه ما بين لوائح وبرامج دراسية وإنشاءات وتجهيزات لمبنى الكلية والمعامل على أعلى مستوى معيارى دوليًا، مضيفًا أن هذه التجهيزات قد أشادت بها اللجان المتتابعة من الأعلي للجامعات التى كانت تزور الكلية من آن لآخر لمتابعة تلك التجهيزات، تمهيدًا لبدء الدراسة بالكلية

التي تعمل على اتباع البرامج الأكاديمية والمهنية المتميزة.