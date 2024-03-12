جامعة سوهاج تنظم ورشة تعريفية عن مسابقة "Rally" لريادة الأعمال

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج " Rally Sohag university" اليوم التعريفي لمسابقة Rally Egypt، بالتعاون مع حاضنة مسار بالجامعة، وذلك بهدف تعزيز قدرات الشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمال وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك بمقر الحاضنة بالحرم الجامعي القديم.

الجامعة تحرص على تعريف طلابها وإشراكهم في جميع المسابقات

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن مسابقة رالي، تعتبر من أهم المسابقات الداعمة لريادة الأعمال في مصر، مضيفًا ان الجامعة تحرص على تعريف طلابها وإشراكهم في جميع المسابقات التي تنمي مواهبهم، وتفسح لهم المجال للخروج بأفكار إبداعية تواكب ما يتطلبه العصر وما يشهده من تطورات فائقة.

المسابقة تستهدف إقامة مشاريع ناشئة خاصة بالشباب وتنمية مهاراتهم الفكرية

وأضح الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أن المسابقة تستهدف إقامة مشاريع ناشئة خاصة بالشباب وتنمية مهاراتهم الفكرية، مؤكدًا على أن حاضنة مسار بالجامعة تهدف إلى دعم تطلعات الشباب والفتيات من أبناء المحافظة الراغب في متابعة ريادة الأعمال كمسلك وظيفي وطريقة للمساهمة في التنمية الاقتصادية في بلده.

وأشار الدكتور محمد عبد الله أن مسابقات ريادة الأعمال تكون بهدف نشر بثقافة ريادة الأعمال، ليصبح الشباب قادر علي انشاء شركات ومشاريع خاصة، وذلك ما تسعى إليه حاضنه مسار ومسابقه Rally Egypt، مضيفًا انه يتم اختيار 4 مشاريع لتنافس على المراكز الثلاث الأولى على مستوى الجامعات المصرية.

تدريب الطلاب على أساسيات ريادة الأعمال وكيفية عمل نموذجًا أوليًا للأفكار الريادية

وذكر المهندس محمود قاسم خبير ريادة الأعمال أنه تم تدريب الطلاب على أساسيات ريادة الأعمال وكيفية عمل نموذجًا أوليًا للأفكار الريادية، حيث استعرض جميع التحديات التي تواجه الطلاب في بدايه تنفيذ أفكارهم، والعمل على حلها بطرق مثالية.

وأضاف الطالب محمد طلب مشرف المسابقة في الجامعة، على أن مسابقة Rally Egypt مسابقه سنوية تشارك فيها هذا العام 33 جامعة، حيث أطلقتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، وتخصص جوائز تصل إلى ١٥٠ ألف جنيه كأفضل مشروع ريادي.