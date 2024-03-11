الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز

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جامعة سوهاج تحصد المركز الأول بالمُلتقى القمي للمبادرات الطلابية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

حصدت جامعة سوهاج المركز الأول في فعاليات المُلتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد بمعهد إعداد القادة بحلوان، وذلك عن مبادرة ( سياحة بشكل جديد ) المقدمه من الطالب ابراهيم السيد من قادرون باختلاف، والتى تهدف إلى دمج ذوى الإعاقة في السياحة الداخلية والخارجية.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان الجامعة شاركت بوفد طلابي من طلاب قادرن بإختلاف، مضيفا أن الملتقي نظم تحت شعار "مبدعون بإختلاف"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف النعماني، أن ملف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بدعم غير مسبوق من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع، لافتًا إلى انه تم منذ أيام افتتاح مقر مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج بالمقر الجديد وفق أعلي المواصفات لتقديم وتسهيل كافة الخدمات والاجراءات للطلاب ذوي الإعاقة  بإعتبار  توفير كافة سبل الاتاحة والدمج للطلاب ذوي الإعاقة مع زملاؤهم من غير ذوي الإعاقة. من أولويات خطة الجامعة.

وأضاف الدكتور  عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  أن ادارة الجامعة تحرص علي مشاركة ودمج الطلاب ذوي الإعاقة  بمختلف كليات الجامعة  بكافة الانشطة الداخلية والخارجية والتي تهدف الي تعزيز الثقة بالنفس وتطوير المهارات الشخصية والإجتماعية وتفريغ الطاقة والتنفيس الوجداني،  وإظهار  قدراتهم  وامكانياتهم  ومواهبهم  وابداعاتهم في شتى المجالات.

وأوضح الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، بأنه  تم الإعداد لهذا الملتلقى وتم تجميع وتدريب الفوج المشارك على المنافسة بمبادرة تحت مسمي(طاقة مش إعاقة )، حيث ضم الفوج ٥ أفراد، منهم ٣ من ذوي الإعاقة  الحركية والبصرية والشلل الدماغي، وطالب من غير ذوي الإعاقة مرافق متخصص ومؤهل لمرافقة زملاؤه وتسهيل الحركة والتنقل  وفق أسس علمية ومهنية.

 

جامعة سوهاج للمبادرات الطلابية قادرون باختلاف السياحة الداخلية مبدعون باختلاف الرئيس عبدالفتاح السيسي ذوي الإعاقة

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