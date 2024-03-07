الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"طب سوهاج" تنظم ندوة تثقيفية عن الفحوصات المعملية

ندوة تثقيفية عن الفحوصات
ندوة تثقيفية عن الفحوصات المعملية بجامعة سوهاج

نظم قطاع خدمة المجتمع والبيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، ندوة تثقيفية بعنوان: "الفحوصات المعملية" شارك فيها ما يزيد عن ٥٠  مساعد خدمات صحية بالمستشفى الجامعي القديم، وذلك بقاعة المهارات بمقر المستشفى.

وأشار الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إلى أهمية التثقيف والتدريب المناسب لجميع افراد وأطقم الهيئات التمريضية بجميع أقسام المستشفيات الجامعية من أجل تحسين وتعزيز النتائج الصحية للمرضى، والوصول إلى أفضل رعاية صحية للمريض.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الهدف من الندوة التعرف علي التحاليل الطبية التي تساعد الطبيب في الوصول الي التشخيص الطبي السليم، والكشف المبكر عن أي خلل في الهرمونات أو الوظائف الحيوية لأعضاء الجسم، موجهًا شكر لقسم الباثولوجي الاكلينيكي، وللدكتورة عزة سلمان متسق التدريب والتعليم المستمر بالمستشفي لما بذلوه من جهد في سبيل نجاح الندوة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة اسراء حسين مدرس مساعد بقسم الباثولوجي ومسئولة التدريب، إن الندوة ناقشت عدة موضوعات منها فحوصات وحدة الكيمياء الحيوية، والمناعة، والبكتيريا، وأمراض الدم، وبنك الدم، موجه شكر للدكتور الشاذلي صالح وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وشكر مماثل للدكتور احمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية لما قدموه دعم لانجاح الندوة.

جدير بالذكر، أن الندوة تخللها الرد على جميع الاسئلة والاستفسارات الموجهة من المشاركين في الندوة.

كما أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن إنشاء أول عيادة قانونية بكلية الحقوق ( وحدة ذات طابع خاص)، وذلك بهدف تعزيز العدالة الإجتماعية وحقوق الانسان، من خلال إدماج القضايا المجتمعية في العملية التعليمية، وصقل خبرات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل القانوني، من خلال ما سيحصل عليها الطالب من معلومات وخبرات عملية خلال مشاركته في نشاطات العيادة.

وأكد النعماني، علي ان إنشاء العيادة القانونية تعد تجربة فريدة وخطوة متميزة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي، فهي تعمل على تزويد مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات الاتصال مع المجتمع المحلي، كما تخدم  وتساعد  كافة الفئات المجتمعية من أبناء المجتمع السوهاجي من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني وحماية حقوق الإنسان المختلفة التى كفلها الدستور المصري، وتوظيف العلوم القانونية المختلفة، مؤكدًا علي أهمية تعزيز سيادة القانون فى المجتمع المحلى وتوفير الأمن الاجتماعي من أجل الوصول إلى أعلى درجات العدالة.

وأضاف الدكتور رابح راتيب عميد الكلية، ان موضوعات العيادة القانونية ليست محددة علي سبيل الحصر، وليست ثابته علي مدار الوقت، بل تحددها أولويات المجتمع واهتماماته، وتتناول حقوق الإنسان وحرياته، سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، موضحًا انه يتم توزيع  مهام الطلاب خلال عملهم في العيادة القانونية حول استخلاص المشكلة القانونية التي تواجههم في القضية الواقعية، وتحديد القانون أو مجموعة القوانين التي تنظم جوانبها (سواء أكانت جوانب موضوعية أوإجرائية)، ثم صياغة إستراتيجيتهم القانونية، وذلك تحت إشراف ومتابعة حثيثة وتوجيه مباشر من قبل أعضاء هيئة التدريس، ويتم في مساعدتهم على الفهم العميق للنصوص القانونية واجتهادات المحاكم المصرية، ودراسة الآراء الفقهية فيما يتعلق بالقضايا المعروضة عليه، ليتمكن الطالب من إعطاء الإجابة القانونية بشكل واضح.

خدمة المجتمع والبيئة الطب البشري بجامعة سوهاج ندوة تثقيفية الفحوصات المعملية بالمستشفي الجامعي حسان النعماني

مواد متعلقة

جامعة سوهاج تستضيف الندوة التثقيفية للمدارس لقوات الدفاع الشعبي والعسكري

الأكثر قراءة

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

تغريم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه بسبب «أزمة الثلاثاء»

فتح الاستعلام وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة معلم مساعد فصل في 11 محافظة

قبل رمضان.. تعرف على الخضروات قليلة الكربوهيدرات

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

التحقيق مع صاحب مطعم ضبط بحوزته مواد مخدرة ومطواة فى مطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة