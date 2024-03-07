"طب سوهاج" تنظم ندوة تثقيفية عن الفحوصات المعملية

نظم قطاع خدمة المجتمع والبيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، ندوة تثقيفية بعنوان: "الفحوصات المعملية" شارك فيها ما يزيد عن ٥٠ مساعد خدمات صحية بالمستشفى الجامعي القديم، وذلك بقاعة المهارات بمقر المستشفى.

وأشار الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إلى أهمية التثقيف والتدريب المناسب لجميع افراد وأطقم الهيئات التمريضية بجميع أقسام المستشفيات الجامعية من أجل تحسين وتعزيز النتائج الصحية للمرضى، والوصول إلى أفضل رعاية صحية للمريض.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الهدف من الندوة التعرف علي التحاليل الطبية التي تساعد الطبيب في الوصول الي التشخيص الطبي السليم، والكشف المبكر عن أي خلل في الهرمونات أو الوظائف الحيوية لأعضاء الجسم، موجهًا شكر لقسم الباثولوجي الاكلينيكي، وللدكتورة عزة سلمان متسق التدريب والتعليم المستمر بالمستشفي لما بذلوه من جهد في سبيل نجاح الندوة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة اسراء حسين مدرس مساعد بقسم الباثولوجي ومسئولة التدريب، إن الندوة ناقشت عدة موضوعات منها فحوصات وحدة الكيمياء الحيوية، والمناعة، والبكتيريا، وأمراض الدم، وبنك الدم، موجه شكر للدكتور الشاذلي صالح وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وشكر مماثل للدكتور احمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية لما قدموه دعم لانجاح الندوة.

جدير بالذكر، أن الندوة تخللها الرد على جميع الاسئلة والاستفسارات الموجهة من المشاركين في الندوة.

كما أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن إنشاء أول عيادة قانونية بكلية الحقوق ( وحدة ذات طابع خاص)، وذلك بهدف تعزيز العدالة الإجتماعية وحقوق الانسان، من خلال إدماج القضايا المجتمعية في العملية التعليمية، وصقل خبرات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل القانوني، من خلال ما سيحصل عليها الطالب من معلومات وخبرات عملية خلال مشاركته في نشاطات العيادة.

وأكد النعماني، علي ان إنشاء العيادة القانونية تعد تجربة فريدة وخطوة متميزة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي، فهي تعمل على تزويد مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات الاتصال مع المجتمع المحلي، كما تخدم وتساعد كافة الفئات المجتمعية من أبناء المجتمع السوهاجي من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني وحماية حقوق الإنسان المختلفة التى كفلها الدستور المصري، وتوظيف العلوم القانونية المختلفة، مؤكدًا علي أهمية تعزيز سيادة القانون فى المجتمع المحلى وتوفير الأمن الاجتماعي من أجل الوصول إلى أعلى درجات العدالة.

وأضاف الدكتور رابح راتيب عميد الكلية، ان موضوعات العيادة القانونية ليست محددة علي سبيل الحصر، وليست ثابته علي مدار الوقت، بل تحددها أولويات المجتمع واهتماماته، وتتناول حقوق الإنسان وحرياته، سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، موضحًا انه يتم توزيع مهام الطلاب خلال عملهم في العيادة القانونية حول استخلاص المشكلة القانونية التي تواجههم في القضية الواقعية، وتحديد القانون أو مجموعة القوانين التي تنظم جوانبها (سواء أكانت جوانب موضوعية أوإجرائية)، ثم صياغة إستراتيجيتهم القانونية، وذلك تحت إشراف ومتابعة حثيثة وتوجيه مباشر من قبل أعضاء هيئة التدريس، ويتم في مساعدتهم على الفهم العميق للنصوص القانونية واجتهادات المحاكم المصرية، ودراسة الآراء الفقهية فيما يتعلق بالقضايا المعروضة عليه، ليتمكن الطالب من إعطاء الإجابة القانونية بشكل واضح.