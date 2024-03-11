الإثنين 11 مارس 2024
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بجهاز أشعة متقدم.. إجراء قسطرة علاجية شريانية لمريضة 45عام بـ"سوهاج الجامعي"

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن تفعيل دور الأشعة التداخلية وقسطرة الشرايين لعلاج مرضى الطوارئ والنزيف بالمستشفيات الجامعية، وذلك لخدمة أهالينا من مواطني سوهاج ومحافطات الصعيد المجاورة.

وقال الدكتور مجدي أمين، عميد كلية الطب البشري، إنه تم عمل قسطرة علاجية شريانية لمريضة تبلغ من العمر ٤٥ عاما تعاني من نزيف شديد من الكلى نتيجة وجود تمدد شرياني نازف بورم دموي حميد بالكلى، أدى إلى انخفاض حاد بنسبة الهيموجلوبين، حيث تم علاجها بواسطة وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة سوهاج، الأمر الذي أدى إلى توقف النزيف وتحسن الحالة الصحية للمريضة.

فيما أوضح الدكتور أحمد فتحي النحاس، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن مثل هذه الحالات تعد من الطوارئ الطبية الخطيرة والتي تستوجب عمل قسطره شريانية عاجلة لغلق الشرايين النازفه مع الحفاظ علي نسيج الكلى وتجنب الاستئصال الجراحي للكلى، اذا ما استمر النزيف وتدهور الحالة الصحية للمريضة.

وأشار الدكتور محمد زاكي، رئيس قسم الأشعة، أن وحدة الأشعة التداخلية بالقسم قد تم تزويدها بدعم من الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعه بجهاز أشعه محوري متقدم لاجراء مثل هذه الحالات، وأن هذا النجاح هو نتيجة لتعاون أقسام المستشفي مع وحدة الأشعه التداخليه لتقديم خدمه مميزه للمرضي، حيث أن  الوحده تمتلك من الكوادر الطبية ذوي الخبرات التي تؤهلها للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة باحترافيه ومهارة فائقه.

وجدير بالذكر  انه اجري القسطرة العلاجية كلًا من الدكتور ممتاز ثابت والدكتور محمد عزالدين عبدالشافي مدرسي وإستشاري الأشعة التداخلية، عاونهم كل من الدكتور وليد عربي إستشاري الأشعة التداخلية بالقسم، والدكتور أحمد السمان، والدكتور عبدالرحمن فوده، والدكتور مصطفى أبو المكارم المدرسين المساعدين بقسم الأشعة بالجامعة.

رئيس جامعة تفعيل دور الأشعة التداخليه وقسطرة الشرايين الصعيد كلية الطب البشري نسيج

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