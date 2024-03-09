"اتحضر للأخضر".. جامعة سوهاج تدشن موقعا إلكترونيا لمسابقة "صديق البيئة"

دشنت جامعة سوهاج، الموقع الإلكتروني لمسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام ٢٠٢٤"، والتي أطلقها المجلس الأعلى للجامعات، بهدف تحفيز الجامعات المصرية على التحول إلى جامعات صديقة للبيئة وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الجامعة حريصة على المشاركة في المسابقة من خلال التحول للاخضر وزيادة المساحات الخضراء، إلى جانب تطوير برامج الاستدامة التي تعتمد على نشر الوعي البيئي والاستخدام الأمثل للموارد، بما يتماشي مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠.

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تقييم الجامعات يتم وفق سبعة معايير رئيسية، هم معيار البنية التحتية وإدارة المخاطر بالجامعة، ومعيار الطاقة والتغييرات المناخية، ومعيار إدارة المخلفات، وأيضًا معيار إدارة المياه، ومعيار النقل داخل الجامعة، ومعيار الأنظمة التعليمية والتعلم والبحث العلمي، ومعيار الجامعة والمجتمع.

أضاف الدكتور حمدي حسانين، عميد كلية الدراسات العليا البيئية ومدير مركز التنمية المستدامة، أن المسابقة تهدف إلى الوصول إلى جامعات مصرية خضراء جامعات صديقة للبيئة (Eco Uni ) من خلال قياس مدى التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ومدى مراعاتها لمعيار البنية التحتية، مشيرًا إلى أنه تم عرض كافة تفاصيل المسابقة من خلال موقع إلكتروني صممته وحدة البوابة الإلكترونية يوضح الأهداف والمعايير وإبراز مدى التزام الجامعة بالمشاركة في تطوير البنية التحتية كجامعة صديقة للبيئة، ومراعاتها لتطوير العديد من برامج وأنشطة الاستدامة.

وأكد الدكتور محمد حشمت، مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية، توفير كل الإمكانيات المعرفية والتكنولوجية لتصميم موقع إلكتروني متكامل، يستعرض من خلاله كافة أوجه المسابقة بشكل جذاب وسلس، يتوافق مع الاستعداد للمنافسة وفقًا لمعاير التصميم العالمية أمام الجامعات الأخرى، وذلك من خلال عرض تجهيزات الحرم الجامعي ليكون محافظًا على معايير الاستدامة والبيئة الخضراء.

وذكر المهندس طه أحمد الهلالي، نائب مدير وحدة البوابة الإلكترونية، بأن الموقع الإلكتروني للمسابقة صمم بأحدث لغات البرمجة ويتناول عدة عناصر من أهمها ( أهداف المسابقة – معايير المسابقة – الخريطة الزمنية – إجراءات التنفيذ – فريق الإعداد – طريقة الاتصال )، بالإضافة إلى عرض فاعليات الجامعة للمشاركة في المسابقة) والتي يمكن الإطلاع عليها من الرابط التالي: https://suefu.sohag-univ.edu.eg/.

وأشارت هبة عادل، مترجمة الجامعة والبوابة الإلكترونية، إلى أنه تم تدشين صفحتين على فيسبوك باللغة العربية واللغة الإنجليزية للمساعدة على نشر ثقافة الاستدامة على صفحات التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر بأن جامعة سوهاج حصدت المركز الأول في التصنيف الدولي للجامعات المستدامة“UI GreenMetric” لدورة عام ٢٠٢٣ على مستوى الجامعات المصرية والإفريقية في معيار المنشآت والبنية التحتية.