الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تُطلق مبادرة "اعرف آثار بلدك"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أطلقت جامعة سوهاج تحت رعاية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف  الدكتور فهيم فتحي حجازي عميد كلية الآثار، مبادرة  "اعرف اثار بلدك" بهدف  تقديم الوعي الأثري لطلاب الجامعة في كل كلياتها، وحثهم على الحفاظ على التراث الأثري وتعميق الانتماء إلى البلاد من خلال الفهم الصحيح للحضارة المصرية العظيمة.

 وبدأت المبادرة بندوة لطلاب كلية التمريض والتى حاضر فيها  الدكتورعماد الصوينع أستاذ الاثار  المصرية بجامعة سوهاج والدكتورة نرمين عوض بقسم الآثار الإسلامية، والتي تناول من شرح لعدد من الموضوعات الهامة التي لاقت اهتمام كبير من جمهور الطلاب مثل: من هم أصحاب الحضارة المصرية الحقيقيون، فن التحنيط، الديانة المصرية القديمة والمعتقدات فيها.. الخ.

وصحح أستاذ الآثار المصرية بجامعة سوهاج، خلال الندوة الأولى من المبادرة الأفكار الخاطئة من اعتقادات معينة مثل  القول بأن اليهود هم أصحاب الحضارة المصرية أو أنهم قوم "عاد" أو أن بناة الاهرامات هم الكائنات الفضائية أو الجن والعفاريت كما يعتقد البعض كما تم إثبات أن المصريين القدماء لم يشيدوا الاهرامات بالسخرة كما يعتقد البعض.

كما ناقشت الندوة أيضًا تعريف الديانة المصرية القديمة وأن المصريين القدماء لم يكونوا أهل كفر وفجر كما يتوهم البعض والدليل علي ذلك أن هناك العديد من المعتقدات الدينية التي إذا ما وصفت فإنها توصف بأنها راقية ومنها اعتقاد المصري القديم في البعث بعد الموت وفي الحياة الأخري وفي الحساب ووزن الأعمال وغير ذلك من المعتقدات التي أقرتها الديانات السماوية.

وتطرق "الصوينع"، خلال الندوة  إلى تقدم المصريين القدماء في عدد كبير من العلوم والفنون خاصة علم الفلك والهندسة والعمارة وعلم الطب الذي وصلوا فيه إلى درجة عالية من التقدم خاصة طب الأسنان والنساء والعظام والجراحة وكيف أنهم أجادوا صناعة وتركيب الأعضاء التعويضية.

كما أنهم تقدموا في علم الصيدلة واكبر دليل على ذلك إتقانهم لعملية التحنيط التي كانت تعتمد على المواد الكيماوية والمواد الطبيعية التي لها القدرة علي الحفاظ علي الجسم ومقاومة التحلل

وناقش أيضًا اللغة المصرية القديمة وكيف أنها كتبت بأربع خطوط هي الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية واخيرا الخط القبطي، ثم تطرق إلى أننا مازلنا نستخدم العديد من المفردات المصرية القديمة مثل "مكحكح" للتعبير عن الرجل كبير السن ومنها "حتتك بتتك" بمعني اكلت المقدمة والمؤخرة " وايضا وحوي يا وحوي إياحة التي نقولها في رمضان عندما نري الهلال التي أوضح الدكتور عماد الصوينع ان هذه العبارة جاءت من عبارة كان يقولها المصري القديم عندما يري الهلال وهي " واح إي واح إي إعح إي" ومعناها " يا فرحتي يا فرحتي هذا قمري"

واختتمت الندوة بعدد من أسئلة الطلاب حول عدة موضوعات منها لعنة الفراعنة والرصد وعملية التحنيط، وغير ذلك من المواضيع التي تشغل بال الطلاب ويتناولها العامة.

جامعة سوهاج الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج الدكتور خالد عمران رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعرف اثار بلدك الدكتورعماد الصوينع

مواد متعلقة

رئيس مدينة طهطا بسوهاج يستمع لشكاوى المواطنين خلال اللقاء الجماهيرى

إحالة أوراق عامل للمفتى لاتهامه بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات بينهما

محافظ سوهاج يتفقد معسكر الإيواء بحى الكوثر

صحة سوهاج تنظم 9 قوافل طبية مجانية لخدمة 9 آلاف مواطن

محافظ سوهاج يستقبل قافلة صندوق "تحيا مصر" لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال رمضان

ندوة تثقيفية لـ"مياه سوهاج" لتوعية العاملين بأخطار التعاطي والإدمان

2017 عملية قلب لمرضى غير قادرين بقرى ونجوع سوهاج

مركز طما يبحث سرعة إنهاء مشروعات «حياة كريمة» بقرية الرياينة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر باليوم الثاني من قرارت المركزي المصري

عطل فنى يضرب فيسبوك

زوج يذبح زوجته في الشارع بالبحيرة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

"التموين" تلغى قرار تدوين الحد الأقصى لسعر بيع السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلي

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة