جامعة سوهاج تُطلق مبادرة "اعرف آثار بلدك"

أطلقت جامعة سوهاج تحت رعاية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف الدكتور فهيم فتحي حجازي عميد كلية الآثار، مبادرة "اعرف اثار بلدك" بهدف تقديم الوعي الأثري لطلاب الجامعة في كل كلياتها، وحثهم على الحفاظ على التراث الأثري وتعميق الانتماء إلى البلاد من خلال الفهم الصحيح للحضارة المصرية العظيمة.

وبدأت المبادرة بندوة لطلاب كلية التمريض والتى حاضر فيها الدكتورعماد الصوينع أستاذ الاثار المصرية بجامعة سوهاج والدكتورة نرمين عوض بقسم الآثار الإسلامية، والتي تناول من شرح لعدد من الموضوعات الهامة التي لاقت اهتمام كبير من جمهور الطلاب مثل: من هم أصحاب الحضارة المصرية الحقيقيون، فن التحنيط، الديانة المصرية القديمة والمعتقدات فيها.. الخ.

وصحح أستاذ الآثار المصرية بجامعة سوهاج، خلال الندوة الأولى من المبادرة الأفكار الخاطئة من اعتقادات معينة مثل القول بأن اليهود هم أصحاب الحضارة المصرية أو أنهم قوم "عاد" أو أن بناة الاهرامات هم الكائنات الفضائية أو الجن والعفاريت كما يعتقد البعض كما تم إثبات أن المصريين القدماء لم يشيدوا الاهرامات بالسخرة كما يعتقد البعض.

كما ناقشت الندوة أيضًا تعريف الديانة المصرية القديمة وأن المصريين القدماء لم يكونوا أهل كفر وفجر كما يتوهم البعض والدليل علي ذلك أن هناك العديد من المعتقدات الدينية التي إذا ما وصفت فإنها توصف بأنها راقية ومنها اعتقاد المصري القديم في البعث بعد الموت وفي الحياة الأخري وفي الحساب ووزن الأعمال وغير ذلك من المعتقدات التي أقرتها الديانات السماوية.

وتطرق "الصوينع"، خلال الندوة إلى تقدم المصريين القدماء في عدد كبير من العلوم والفنون خاصة علم الفلك والهندسة والعمارة وعلم الطب الذي وصلوا فيه إلى درجة عالية من التقدم خاصة طب الأسنان والنساء والعظام والجراحة وكيف أنهم أجادوا صناعة وتركيب الأعضاء التعويضية.

كما أنهم تقدموا في علم الصيدلة واكبر دليل على ذلك إتقانهم لعملية التحنيط التي كانت تعتمد على المواد الكيماوية والمواد الطبيعية التي لها القدرة علي الحفاظ علي الجسم ومقاومة التحلل

وناقش أيضًا اللغة المصرية القديمة وكيف أنها كتبت بأربع خطوط هي الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية واخيرا الخط القبطي، ثم تطرق إلى أننا مازلنا نستخدم العديد من المفردات المصرية القديمة مثل "مكحكح" للتعبير عن الرجل كبير السن ومنها "حتتك بتتك" بمعني اكلت المقدمة والمؤخرة " وايضا وحوي يا وحوي إياحة التي نقولها في رمضان عندما نري الهلال التي أوضح الدكتور عماد الصوينع ان هذه العبارة جاءت من عبارة كان يقولها المصري القديم عندما يري الهلال وهي " واح إي واح إي إعح إي" ومعناها " يا فرحتي يا فرحتي هذا قمري"

واختتمت الندوة بعدد من أسئلة الطلاب حول عدة موضوعات منها لعنة الفراعنة والرصد وعملية التحنيط، وغير ذلك من المواضيع التي تشغل بال الطلاب ويتناولها العامة.