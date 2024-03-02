السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

صحة سوهاج تنظم 9 قوافل طبية مجانية لخدمة 9 آلاف مواطن

صحة سوهاج
صحة سوهاج

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، أنه تم تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على 9 آلاف مواطن من خلال 9 قوافل طبية مجانية نظمتها مديرية الشئون الصحية بسوهاج خلال شهر فبراير الماضى، وذلك داخل 9 قرى ضمن القرى الأكثر احتياجا لتلك الخدمات الطبية وهي قريتي الفراسية والرياينة الحاجر بمركز ساقلتة وقري عميرة والسلاموني والعيساوية شرق والكولا التابعين لمركز أخميم  وقرية الحرجة بالقرعان التابعة لمركز البلينا وقريتي المحاسنة وبيت خلاف بمركز جرجا، صرح بذلك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن تلك الخدمات تأتي ضمن " حياة كريمة" والتي من أهم أهدافها التخفيف عن كاهل المواطنين من أهالينا بالريف والمناطق الأكثر احتياجا الحضر للخدمات الطبية.

ومن جانبه، أضاف الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية أن القوافل الطبية، ضمت تخصصات الباطنة، الأطفال، عظام، جراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، نساء وولادة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية وأنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجانًا.

كما أضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية، أنه يتم عقد ندوات توعية وتثقيف صحي ضمن فعاليات القوافل وذلك لرفع الوعي الصحي بالمجتمع والتوعية بأهم القضايا المجتمعية المرتبطة بالصحة كالقضية السكانية والإرشادات الطبية مؤكدة أنه يتم  الإلتزام باحتياطات  مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.

جدير بالذكر القوافل الطبية، ضمت تخصصات الباطنة، الأطفال، عظام، جراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، نساء وولادة. بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية وأنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية.

مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج العلاجية الخدمات الطبية قوافل طبية عظام

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