الإثنين 26 فبراير 2024
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محافظات

جامعة سوهاج: صرف 5.3 مليون جنيه مكافآة للنشر العلمى المتميز

حسان النعمانى
حسان النعمانى

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج صرف 5 ملايين و386 ألف جنيه مكافأة للنشر العلمي المتميز، في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها  الجامعة لدعم البحث العلمى والنشر الدولى، وتشجيع النشر الدولى بين أعضاء هيئة التدريس، والأستفادة من البحوث العلمية فى دعم خطط الدولة التنموية.

وقال النعماني إنه تنفيذًا لتوجيهات ودعم القيادة السياسية نجحت إدارة الجامعة في تطوير ودعم منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، بهدف تحسين التصنيف الدولي والوصول إلى العالمية، وإثراء البحوث العلمية التطبيقية ذات المنفعة العامة التي تسهم في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، من خلال تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف.

وأضاف النعماني أن الجامعة تعمل على توجيه الأبحاث العلمية بأن تكون تطبيقية وتحقق عائدًا ملموسًا على الاقتصاد والمجتمع في مختلف المجالات والتخصصات العلمية، وليس مجرد نشر دولي للأبحاث، مؤكدًا أن  الخطوات التي اتخذتها الجامعة لدعم النشر الدولي ومنها زيادة مكافآت وتمويل النشر العلمي سهم في تطوير المنظومة البحثية والعلمية بها، نظرًا لأهمية توجيه البحث العلمي لخدمة التحديات التي تواجه الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

الدكتور حسان النعمانى س جامعة وهاج البحث العلمي النشر الدولي

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