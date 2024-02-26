"تموين سوهاج": توفير السلع بمعارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة تصل إلى 30%

تجري مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وبإشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المعظم بإعداد وتجهيز عدد من الأماكن التى تستقبل معارض "أهلا رمضان" وكذلك المنافذ المختلفة والتي يتم التجهيز لإطلاقها بالمحافظة؛ لتوفيرالسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة مع بداية الشهر الكريم.

ومن جانبه، قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، إنه تم الانتهاء من تجهيز معرضين كبيرين بالتعاون مع الغرفة التجارية وجار التجهيز لمعرض ثالث بقرية بلصفورة القريبة من محافظة سوهاج والمراكز الجنوبية بالإضافة الى المنافذ المتعددة التى تم تجهيزها داخل الهايبرات والأحياء والمراكز من منافذ ثابتة ومتنقلة.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن هناك عدد من المبادرات التى تنفذها المديرية بالفعل منذ فترة لتوفير السكر للمواطنين بالأسعار المحددة من وزارة التموين والتى جار العمل بها حتى الآن وتستمر مع شهر رمضان، بالإضافة للمعارض التي وصل عددها إلى ٣ حتى الآن، مؤكدا توافر جميع السلع الاساسية فى معارض أهلا رمضان بناء على توجيهات وزير التموين ومحافظ سوهاج.

وفقا للترتيبات الأولية والقابلة للزيادة بخلاف الثلاث معارض المذكورة تم تحديد 26 منفذ تابع للمنطقة الجنوبية و٧ منافذ لمبادرة تحيا مصر وتحديد ٩ هايبرات وسوبر ماركت كما تم تحديد ٩ قوافل متنقل بجميع أرجاء المحافظة اضافة الى ١٥ منفذ تابع لإشراف مديرية أمن سوهاج.

ومن جانبه، أكد اسماعيل بطيخ، عضو الغرفة التجارية بسوهاج، أن هناك استعدادات مكثفة بين الغرفة وعدد كبير من التجار لتوفير جميع السلع التى يحتاجها المواطن السوهاجى داخل معارض أهلا رمضان وتوفير السلع الاساسية بكميات كبيرة أمام المواطنين بأسعار مناسبة وأسعار مخفضة تصل إلى 30% طوال شهر رمضان.