الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استمرار التدريب بالمشروع القومى لأطفال التوحد بالملاعب المفتوحة بسوهاج

جانب من التدريب
جانب من التدريب

تتابع مديرية الشباب والرياضة بـ سوهاج الاستمرار في تدريب المشروع القومي لأطفال التوحد، تحت شعار “نتوحد من أجلهم” تنفيذا لتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بانتظام واستمرار تدريب المشاركين بالمشروع القومي لأطفال التوحد.

وأوضحت المديرية أنه يتم تنفيذ المشروع بسوهاج بمركزين (١، ٢) بنادي سوهاج الرياضي والملاعب المفتوحة بالثقافة ويتم التدريب على رفع مستوى اللياقة البدنية وتدريبهم على ألعاب كرة القدم، وألعاب القوى، وتنس الطاولة بمتابعة وكيل الوزارة ووكيل المديرية للرياضة.

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على الجانب الآخر، شهد  الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج فعاليات دورة صقل لقادة وقائدات الفرق الجوالة والجوالات ومساعديهم بقاعة مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع جمعيات الكشفية والإرشادية الأربعة (جمعية الكشافة البحرية والجوية وجمعية فتيان الكشافة وجمعية والمرشدات المصرية فرع سوهاج).

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الجوالة والكشافة وبحضور قيادات مديرية الشباب والرياضة وبحضور عدد من الجوالة والجوالات يصل إلى 70 عضوا، وتأتى هذه الدورة استعدادا لمعسكر صقر 128 لمواجهة الأزمات والكوارث. 

ووجه  الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بضرورة نشر الحركة الكشفية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك لأهمية العمل الكشفي لبث روح الطمأنينة لدى الشباب والعمل الجماعى. 

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تواصل القادة بالجمعيات الكشفية الأربعة لعرض ما لديهم من دورات لتعميمها وتنفيذها بمراكز الشباب لتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك الدورات.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبح،ى وزير الشباب والرياضة، واللواء الوزير طارق الفقي محافظ سوهاج، وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج.

جدير بالذكر أن فعاليات دورة صقل لقادة وقائدات الفرق الجوالة والجوالات ومساعديهم بقاعة مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع جمعيات الكشفية والإرشادية الأربعة (جمعية الكشافة البحرية والجوية وجمعية فتيان الكشافة وجمعية والمرشدات المصرية فرع سوهاج).

الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بسوهاج وزارة الشباب المشروع القومي لاطفال المشروع الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب

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