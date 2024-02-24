السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الأعلى للجامعات" يوافق على بدء الدراسة بكلية الدراسات العليا بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أنه تم اليوم موافقة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على بدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة، وذلك بعد التصديق على تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى بجامعة الوادي الجديد، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية.

وقدم الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتور ايمن عاشور على جهوده المبذولة بقطاع التعليم العالي والتي تهدف في المقام الأول الي تطوير مهارات الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية ملهمة تحفز علي الإبداع والابتكار، مما ينعكس إيجابًا على التصنيفات الدولية للجامعات المصرية ويرفع من مكانتها في المشهد العالمي.

وثمن النعماني موافقة الدكتور أيمن عاشور وأعضاء المجلس على بدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، والتي ستكون الكلية الثانية على مستوى الجمهورية لخدمة أبناء سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، إلى جانب الطلاب الوافدين من الدول المختلفة، مؤكدًا سعي الجامعة، بشكل دائم، إلى إتاحة المزيد من المجالات والتخصصات الجديدة والمميزة، التي تخدم قضايا المجتمع والبيئة، حيث إن مجال الدراسة بالكلية سيسهم بشكل قوي في دراسة المشكلات البيئية وإيجاد حلول لها، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتنميتها.

فيما شاركت جامعة سوهاج في فعاليات المؤتمر العلمي الـ21 والدولي الـ4، والذى نظمته كلية التربية بجامعة حلوان بعنوان "تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية"، بحضور الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على المشاركة في كل الفعاليات والأنشطة العلمية التي تنظمها الجامعات المصرية المختلفة، بهدف تبادل الخبرات العلمية والثقافية، موضحًا أن المؤتمر شمل ٥ محاور علمية رئيسية، ناقشت ما يقرب من 45 قضية تعليمية تستشرف المستقبل وتحقق التنمية المستدامة فى القطاع التعليمي، إلى جانب مناقشة قضايا إعداد المعلم بكلية التربية في ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحقيقًا لرؤية "مصر 2030" ومستهدفاتها المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور خالد عمران إن المؤتمر هدف إلى تقديم رؤى عملية لدراسة واقع التعليم ومؤسسات إعداد المعلم وآفاقها المستقبلية، وإعداد المعلم المرتكز إلى فلسفة الاقتصاد الأخضر لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، والتكامل بين التعليم ومتطلبات سوق العمل التربوي وخطط التنمية، إلى جانب مناقشة التجارب الدولية في تحولات التعليم وبرامج إعداد معلم المستقبل، والتحول إلى نظام دولى في التعليم المستند لمعايير المنافسة الإقليمية والدولية، بجانب تحقيق الإبداع والريادة في المؤسسات التعليمية.

حسان النعماني اليوم موافقة البيئية بالجامعة الدراسات العليا بجامعة الوادي الجديد المجلس الأعلى للجامعات الدرلسات العليا

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