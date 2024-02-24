السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع 3 فى حادثى سير بسوهاج

اسعاف
اسعاف

لقي 3 مواطنين مصرعهم، اليوم السبت، في حادثي سير منفصلين بدائرة مركزي جرجا ودار السلام بمحافظة سوهاج.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية.

وكشفت المعاينة والفحص، عن أنه في الحادث الأول بمركز جرجا، تبلغ بوقوع حادث تصادم ومتوفين بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز، بين السيارة قيادة "دياب. ع"  ومقيم بمحافظة قنا، وسيارة نقل قيادة "محمد. ح" ومقيم بدائرة مركز المنشاة، ووقع الحادث نتيجة الإصطدام بالمواجهه بسبب التخطي الخاطئ للسيارة الثانية.

وأسفر عن الحادث مصرع كل من قائد السيارة الأولي، ونجل عمته المدعو "هاني. ع"  عامل، ويقيمان بمحافظة قنا، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي جرجا العام.

ووقع الحادث الثاني على الطريق الزراعى الشرقي بمركز دار السلام، بين سيارة "نقل" قيادة "سليمان. م" سائق، ومقيم بدائرة مركز جرجا، ودراجة بخارية قيادة "أحمد. ع"  عامل، ومقيم بدائرة مركز أخميم، ووقع الحادث نتيجة الاصطدام بالمواجهة، ونجم عن الحادث مصرع قائد الدراجة البخارية.

وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادثى سير جرجا ودار السلام محافظة سوهاج تلقى اللواء محمد عبدالمنعم مدير امن سوهاج

مواد متعلقة

بالأسماء.. إصابة 25 فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة

مصرع وإصابة 2 في حادث تصادم بالفيوم

مصرع مواطن وإصابة آخر فى حادث تصادم بالفيوم

مصرع مواطن فى حادث سير بالجيزة

الأكثر قراءة

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

بمشاركة مصر.. اجتماع باريس قدم إطارًا مفصلًا بشأن المحتجزين وإنهاء حرب غزة

أحمد دياب يجتمع بالأندية لتغيير نظام الدورى الممتاز فى الموسم الجديد

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

الدولار يترنح.. هبوط حاد بسعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل 46 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس