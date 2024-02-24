مصرع 3 فى حادثى سير بسوهاج

لقي 3 مواطنين مصرعهم، اليوم السبت، في حادثي سير منفصلين بدائرة مركزي جرجا ودار السلام بمحافظة سوهاج.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية.

وكشفت المعاينة والفحص، عن أنه في الحادث الأول بمركز جرجا، تبلغ بوقوع حادث تصادم ومتوفين بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز، بين السيارة قيادة "دياب. ع" ومقيم بمحافظة قنا، وسيارة نقل قيادة "محمد. ح" ومقيم بدائرة مركز المنشاة، ووقع الحادث نتيجة الإصطدام بالمواجهه بسبب التخطي الخاطئ للسيارة الثانية.

وأسفر عن الحادث مصرع كل من قائد السيارة الأولي، ونجل عمته المدعو "هاني. ع" عامل، ويقيمان بمحافظة قنا، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي جرجا العام.

ووقع الحادث الثاني على الطريق الزراعى الشرقي بمركز دار السلام، بين سيارة "نقل" قيادة "سليمان. م" سائق، ومقيم بدائرة مركز جرجا، ودراجة بخارية قيادة "أحمد. ع" عامل، ومقيم بدائرة مركز أخميم، ووقع الحادث نتيجة الاصطدام بالمواجهة، ونجم عن الحادث مصرع قائد الدراجة البخارية.

وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.