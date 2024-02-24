السبت 24 فبراير 2024
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محافظات

بالأسماء.. إصابة 25 فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة

حادث
حادث

أصيب 25 مواطنًا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل عند منطقة مزلقان قلما على طريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي"، بمحافظة القليوبية، جرى نقلهم إلى مستشفى قليوب العام لتلقي العلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: إسلام عمر عبدالفتاح، 27 سنة، أشرف عبدالله يوسف، 25 سنة، إبراهيم محمد ياسين، 47 سنة، محمد شكري محمد، 54 سنة، مصطفى ناصر إبراهيم، 21 سنة، جوده صلاح جودة، 25 سنة، السيد محمد عوض، 48 سنة، محمد رضا عبدالمعز، 25 سنة، زينب أحمد عبدالمنعم، 18 سنة، مجدي السيد محمد 52 سنة، محمود محمد عبدالعزيز، 29 سنة، حنان إبراهيم مهدي 41 سنة، عبدالمقصود بشرى عبدالمقصود، 31 سنة، احمد حسين، 29 سنة، أمير أحمد عبدالله، 29 سنة، مينا سعد، 27 سنة، آمين محمد عبدالسلام، 22 سنة، محمد صابر، 22 سنة، سناء إبراهيم مهدي، 29 سنة.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بمنطقة مزلقان قلما بطريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي" بمحافظة القليوبية.

 انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل بمنطقة مزلقان قلما بالطريق الزراعي بالقليوبية، وأسفر الحادث عن إصابة 25 شخصًا وجرى الدفع بـ11 سيارات إسعاف، وجرى نقلهم إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج وناصر التخصصى بشبرا الخيمة لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالمديرية بمتابعة ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الطريق الزراعي مزلقان قلما حادث تصادم مرور القليوبية حادث أتوبيس

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