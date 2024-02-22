25 فبراير.. بدء الزيارات الميدانية لفرق الاعتماد البرامجي لكليات جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها استقبال الجامعة زيارات ميدانية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 25 فبراير الجاري؛ لمراجعة وتقييم 17 برنامجًا بكليات الجامعة من أجل الاعتماد البرامجي.



وأكد "الجيزاوي" أن إدارة الجامعة لا تألوا جهدًا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



ووجه "الجيزاوي" بتوفير كافة الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير عناصر العملية التعليمية والبحثية بكليات الجامعة، ومساعدتهم من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة في إعداد تقارير السيرة الذاتية لتمكينها من استقبال الزيارات الميدانية الخاصة بالتقييم الخارجي.



من جانبه، قال الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، إن كليات الجامعة المتقدمة للاعتماد البرامجي هى العلوم، الهندسة ببنها، الزراعة، الفنون التطبيقية، التربية، الهندسة بشبرا.

كما نظمت جامعة بنها، قافلة طبية بقرية كفر الجمال بمركز طوخ، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.



وجاءت القوافل برعاية الدكتورناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات بنها الجامعية، وإشراف الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات (جراحة العظام ، الأطفال، أمراض الباطنة)، كما شارك فيها أطباء صيدلة وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.



ووقعت القافلة الكشف الطبي على 317 حالة مرضية من أهالي القرية بمختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات اللازمة وإجراء العمليات اللازمة حسب الحالة المرضية.