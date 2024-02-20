لدعم غير القادرين.. رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الملابس الخيرى السنوي للطلاب

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض الملابس الخيرى السنوي للطلاب، والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع اينرويل نادى الجزيرة الرياضى بالمدينة الجامعية بكفر سعد.

وأكد رئيس جامعة بنها أن المعرض يأتي استمرارًا للأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجامعة لمساندة ودعم الطلاب غير القادرين وكنوع من التكافل الاجتماعي لهم، وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم، موجها بضرورة تكرار هذه المعارض الخيرية لتحقيق أكبر استفادة لطلاب الجامعة.

المعروضات تضمنت ما يقرب من2500 قطعة من الملابس

وأضاف رئيس الجامعة أن المعروضات تضمنت ما يقرب من2500 قطعة من الملابس والأحذية، بأسعار رمزية، مؤكدا أن المعرض يستمر على مدار يومين بالمدينة الجامعية بكفر سعد.

كما افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، معرض الملابس الخيرى للطلاب والذي نظمته كلية التربية النوعية بالتنسيق مع شركة الزهرة للتوريدات.

صورة من صور الدعم والتكافل

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتور هاني شحاتة وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الهدف من إقامة المعرض الخيري هو تقديم الملابس بأسعار رمزية للطلاب والعاملين، ومساندة ودعم الطلاب غير القادرين، وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم، مشيرا إلي أن المعرض ضم حوالى 2000 قطعة من الملابس مختلفة الأنواع.

من جانبه قال الدكتور السيد فوده أن معرض الملابس يعد صورة من صور الدعم والتكافل التي تنظمها الجامعة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، مؤكدًا ان الجامعة لا تألوا جهدًا في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع والطلاب.

وقال الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية أن أسعار المعروضات تبدأ من 50 إلى 100 جنيه، على أن يتم تخصيص عائد البيع لهذه المعروضات لدفع مصروفات الطلاب غير القادرين على السداد.