الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء مباحث المراكز والأقسام بالقليوبية

اللواء نبيل سليم
اللواء نبيل سليم

اعتمد اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حركة محدودة لضباط مباحث المديرية.

وشملت الحركة نقل المقدم مصطفى دياب رئيسًا لمركز شرطة طوخ، المقدم محمد حجاج رئيسًا لمباحث شبرا الخيمة ثان، المقدم محمد شديد رئيسًا مباحث الخصوص، المقدم محمد خليفة رئيسًا لمباحث مركز الخانكة، المقدم أحمد عبدالجليل رئيسًا لمباحث مركز قليوب، والمقدم مصطفى كامل رئيسًا لمباحث قسم قها.

كما تم البقاء على المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز كفر شكر، والمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، والمقدم محمد رفعت ابو سريع رئيس مباحث قسم أول بنها، والمقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم قليوب، والمقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان العبور

امن القليوبية حركة تنقلات رؤساء المباحث مباحث القليوبية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

إصابة طفلة صدمتها سيارة بالقليوبية

رئيس مجلس أمناء "بنها الأهلية": 225 متقدما لـ13 منصبا قياديا وأكاديميا بالجامعة

جامعة بنها تنظم ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعى فى التعليم العالى"

محافظ القليوبية يبحث بدء منظومة جديدة للنظافة بشبرا الخيمة والخصوص

بسبب الأمطار.. انقلاب سيارة مُحملة بالبرتقال على الطريق الزراعى ببنها

محافظ القليوبية يتفقد المنشآت الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

القليوبية تنظم ندوات تثقيفية داخل المدارس لمواجهة التنمر

محافظ القليوبية يبحث استكمال مشروع إنشاء السوق الحضاري وموقف السيارات بكفر شكر

الأكثر قراءة

طلب المساواة بـ"زيزو".. نكشف شروط محمد الشناوى لتجديد عقده مع الأهلى

عاجل.. مصر تشارك برأى استشارى لدى "العدل الدولية" حول سياسات إسرائيل منذ 1967

محمود الخطيب يزور الزمالك غدًا.. عهد جديد للعلاقات الطيبة

أسباب قرار لجنة تخطيط الأهلى بإحالة ملف التجديد لـ"السولية" إلى كولر

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

سقوط رجل أعمال وسائق يتبادلان الدولارات بالطريق الصحراوى بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين