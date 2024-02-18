بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء مباحث المراكز والأقسام بالقليوبية

اعتمد اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حركة محدودة لضباط مباحث المديرية.

وشملت الحركة نقل المقدم مصطفى دياب رئيسًا لمركز شرطة طوخ، المقدم محمد حجاج رئيسًا لمباحث شبرا الخيمة ثان، المقدم محمد شديد رئيسًا مباحث الخصوص، المقدم محمد خليفة رئيسًا لمباحث مركز الخانكة، المقدم أحمد عبدالجليل رئيسًا لمباحث مركز قليوب، والمقدم مصطفى كامل رئيسًا لمباحث قسم قها.

كما تم البقاء على المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز كفر شكر، والمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، والمقدم محمد رفعت ابو سريع رئيس مباحث قسم أول بنها، والمقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم قليوب، والمقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان العبور