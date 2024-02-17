السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة طفلة صدمتها سيارة بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

أصيبت طفلة صدمتها سيارة نقل أثناء سيرها في الشارع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، اليوم السبت.


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بورود إشارة من المستشفى بوصول " ر ح س " 4 سنوات طفلة مصابة بكسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ والبطن والحالة العامة سيئة ادعاد تصادم سيارة بها.

انتقلت على الفور  الأجهزة الأمنية، وتبين أنه أثناء سير الطفلة بالشارع صدمتها سيارة نقل وتم نقلها للمستشفى في الحال فيما تم ضبط السيارة وقائدها والتحفظ عليهما بديوان مركز شرطة شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة الطفلة.

مستشفى شبين القناطر امن القليوبية اصابة طفلة ضبط سيارة شرطة شبن القناطر

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