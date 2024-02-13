محافظ القليوبية يشهد استلام معدات نظافة بتكلفة 41.4 مليون جنيه

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، استلام عدد 5 سيارة قلاب ماركة إسكانيا حمولة 20 طن بتكلفة 32.7 مليون جنيه واستلام عدد 1 سيارة مكبس ماركة فورد حمولة 20 طن بتكلفة 5.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى استلام لودر زاحف ماركة كاتر بلر بتكلفة 3.2 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ما تم توريده اليوم 41.4 مليون جنيه وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وتحسين مستوى البيئة، وتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل بمدن المحافظة

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تخصيص الخمس سيارات لمدن قليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة وطوخ وتخصيص السيارة المكبس واللودر الزاحف لمدينة بنها.

ولفت المحافظ إلى أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع.

وأضاف أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة بناء الإنسان وتوفير بيئة صحية وآمنة، من خلال الخطوات الجادة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.