إزالة 6 تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة فى شبين القناطر بالقليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

جاء ذلك خلال الحمله المكبرة التي ترأسها بمركز شبين القناطر بقرية كفر طحا بحضور خالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وقوات الشرطة وأسفرت عن إزالة عدد 6 حالات علي مساحه 1500 متر مربع وتنوعت المخالفات بين منازل بالطوب الأبيض ومسلحات خرسانية، حيث تمت إزالة المخالفات إزالة كلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة بكل أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وخلال الجولة وجه محافظ القليوبية بمصادرة شونه طوب أبيض ومواد بناء بنطاق مدينة قليوب علي طريق قليوب شبين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومنع إنشاء مثل هذه الشون التي تمثل المصدر الرئيسي لمخالفات البناء علي الأرض الزراعية، مشددا علي محاسبة أي مسئول يتقاعس في أداء عمله ويسمح بإقامة هذه الشون بنطاق قريته.

