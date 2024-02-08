الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يبحث سبل استغلال 13 ألف متر لإقامة مشاريع للشباب

اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان،

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اللواء مهندس طارق محمد العباسي رئيس مجلس إدارة (مصنع 144 الحربي ) ببنها؛ وذلك لمناقشة إ مكانيات التصنيع داخل مجمع المصانع بالشركة لصالح المشاريع المقامة بالمحافظة لاستغلال المنتجات التي يتم إنتاجها بالمصنع، وكذا قطعة أرض على مساحة تقع شرق المصنع على الرياح بالتوفيقي مباشرة، وتطل على كورنيش البر الشرقي الذي تم إنشاؤه من قبل المحافظة. 


جدير بالذكر أن هذه الأرض البالغ مساحتها 13 ألف متر مربع تستخدم كحرم آمن للمصنع من الجهة الشرقية، وتم التنسيق على استغلالها بالتنسيق مع مجلس إدارة المصنع لإقامة مشروعات استثمارية خدمية، بما يحقق رؤية المحافظة والشركة لتطوير الكورنيش لخدمة المواطنين بالمحافظة وإقامة حدائق عامة تماشيا مع أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، على ضروة استغلال هذه الأرض حتى لاتتحول إلى مكان عشوائي يساء استخدامه ويشوه المظهر الحضاري للكورنيش، لافتًا إلى الانتهاء من تطوير الكورنيش بالكامل وتوريد عربات متنقلة للطعام، وجارٍ طرحها للشباب لتكون متنفسا جديدا لأبناء مدينة بنها والمدن المجاورة، وذلك في إطار حرص المحافظة على التوسع في المناطق الخضراء وأماكن التنزه لمواطنيها.

كما أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية على منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية بالمحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، بالإضافة إلى تفقد مصنعين لتعبئة المواد  الغذائية لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الإنتاج.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد عدد من السلاسل الغذائية الكبرى بمدن بنها ثم قليوب ثم القناطر الخيرية، وتأكد من توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها مبادرة رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تلبية كافة احتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق. 

محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان المصنع الحربى مدينة بنها الانتاج الحربى

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