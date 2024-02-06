من بين 7 متهمين.. إحالة 3 أشقاء قتلوا مواطنا في القناطر الخيرية إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، في قراراها الصادر اليوم 3 أشقاء، من بين 7 متهمين في قضية قتل شخص والشروع فى قتل 3 آخرين وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم جراء ما اقترفوه.

كما حددت محكمة الجنايات في قرارها جلسة الرابع من دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقى المتهمين لتلك الجلسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.