الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لعاطل خطف طفلة وتعدى عليها فى شبرا الخيمة

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن المؤبد لعاطل بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

 

المؤبد لعاطل خطف طفلة وتعدى عليها في شبرا الخيمة

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم «شریف. م. ع»، 30 سنة، عاطل قام وآخر مجهول بخطف المجنى عليها الطفلة «ش.س.ع» 15 سنة، بالإكراه بأن قاما بانتزاعها عنوة لمكان نائٍ مستغلين صغر سنها، وأنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه بذات الزمان والمكان تعدى المتهم على المجنى عليها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم وآخر مجهولًا احتجزا المجنى عليها بأحد الأماكن النائية مدة 8 ساعات تقريبًا، كما أحرز سلاحًا أبيض «شفرة» دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

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