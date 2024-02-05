الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنايات شبين الكوم تحيل أوراق المتهمة بقتل زوجها للمفتي

المجنى عليه
المجنى عليه

أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة في وادي النطرون، منذ قليل حكمها على الزوجة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها، بإحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي في الاتهام الموجه إليهما بقتل الزوج.

 

وكانت أسدلت محكمة جنايات شبين الكوم والمنعقدة في مجمع محاكم وادي الذئاب برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل، الستار على قضية الزوجة المتهمة وعشيقها بقتل زوجها بعد أن وضعت له السم في العصير، وأكمل المتهم الثاني الجريمة.

واستمعت أمس هيئة المحكمة الموقرة من دفاع المتهمين وأسرة المجني عليه واستكملت باقي تفاصيل القضية، بعد حضور تقرير من مستشفى جامعة المنوفية بشأن حجز المجني عليه قبل ذلك في قسم السموم لتعرضه لحالة تسمم.

 

واستأنفت أمس حكمة جنايات شبين الكوم والمنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل، جلسات محاكمة الزوجة المتهمة وعشيقها بقتل زوجها بوضع السم في العصير واستكمال عملية القتل بوضع المخدة على وجهه حتى الموت.

وكانت هيئة المحكمة طلبت الجلسة الماضية بيانا رسميا من مستشفيات جامعة المنوفية، حول تعرض المجني عليه مسبقا لعملية تسمم ودخوله قسم السموم في المستشفى، وفقا لطلبات الدفاع في القضية.


وشهدت الجلسات السابقة سماع هيئة المحكمة الجلسات السابقة لمندوب عن المعمل الجنائي، كما حضر طبيب الوحدة الصحية وتم سؤاله عن إصدار قرارا بدفن الجثمان واستبعاد الشبهة الجنائية أول مره للدفن والذي أقر أنه لم يلاحظ أي شيء غريب في الكشف، وكذلك لكلا من الطبيب الشرعي وطبيب الوحدة الصحية، والمهندس الذي استعاد رسائل الواتس آب، وإبنة المجني عليه، كما اطلعت الهيئة على تقرير الطب الشرعي وتقرير الإذاعة والتلفزيون بشأن الرسائل والصوت.


وكانت قوة أمنية من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث المركز، قد تمكنت من إلقاء القبض على الزوجة المتهمة في واقعة قتل زوجها والتي أدلت باعترافات تفصيليه عن الجريمة وكيفية ارتكابها الحادث بمساعدة عشيقها، مؤكدة على وضعها ترتيب مسبق مع شريكها لارتكاب الجريمة، والتخلص من الزوج، وجرى استخراج جثمان المجني عليه بعد الدفن بـ 40 يوما لإجراء الفحوصات الخاصة بالطب الشرعي، طبقا لقرار جهات التحقيق.

المنوفية جنايات شبين الكوم المتهمه بقتل زوجها بمساعدة عشيقها تحويل أوراق الزوجه الي المفتي اسال الستار على قضية المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها

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