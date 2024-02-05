اليوم.. الحكم على متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في المنوفية

تسدل محكمة جنايات شبين الكوم والمنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل، اليوم الاثنين، الستار على قضية زوجة وعشيقها متهمان بقتل زوجها بعد أن وضعت له السم في العصير وأكمل المتهم الثاني الجريمة.

واستمعت هيئة المحكمة بالأمس من دفاع المتهمين وأسرة المجني عليه واستكملت باقي تفاصيل القضية، بعد حضور تقرير من مستشفى جامعة المنوفية بشأن حجز المجني عليه قبل ذلك في قسم السموم لتعرضه للتسمم.

وكانت هيئة المحكمة قد طلبت الجلسة الماضية بيانًا رسميًا من مستشفى جامعة المنوفية، حول تعرض المجني عليه مسبقًا للتسمم ودخوله قسم السموم في المستشفى، وفقًا لطلبات الدفاع في القضية.



وشهدت الجلسات السابقة سماع هيئة المحكمة الجلسات السابقة لمندوب عن المعمل الجنائي، كما حضر طبيب الوحدة الصحية وتم سؤاله عن إصدار قرارا بدفن الجثمان واستبعاد الشبهة الجنائية أول مره للدفن والذي أقر أنه لم يلاحظ أي شيء غريب في الكشف، وكذلك لكلا من الطبيب الشرعي وطبيب الوحدة الصحية، والمهندس الذي استعاد رسائل الواتس آب، وابنة المجني عليه، كما اطلعت الهيئة على تقرير الطب الشرعي وتقرير الإذاعة والتلفزيون بشأن الرسائل والصوت.



وكانت قوة أمنية من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث المركز، قد تمكنت من القبض على الزوجة المتهمة في واقعة قتل زوجها والتي أدلت باعترافات تفصيليه عن الجريمة وكيفية ارتكابها الحادث بمساعدة عشيقها، مؤكدة على وضعها ترتيب مسبق مع شريكها لارتكاب الجريمة، والتخلص من الزوج، وجرى استخراج جثمان المجني عليه بعد الدفن بـ40 يومًا لإجراء الفحوصات الخاصة بالطب الشرعي، طبقًا لقرار جهات التحقيق.