ضبط 125 كيلو لحوم فاسدة وتشميع محل كشري في المنوفية

تشن الوحدات المحلية بالمنوفية حملات رقابية تفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وبيع المواد الغذائية للتأكد من سلامة المعروض للمواطنين، طبقًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.



شهدت مدينة الشهداء وقرى زاوية الناعورة وسلامون قبلي وكفر الجلابطة، حملة رقابية تموينية صحية مشتركة، تشكلت من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ومديرية الطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك وأطباء إدارة المجازر ومكتب الأغذية.



ورافقت منال عبده نائب رئيس المدينة، الحملة التي استهدفت فحص اللحوم والطيور والأسماك المعروضة للبيع بمحلات الجزارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر صحة، ومصادرة 125 كيلو جرام من اللحوم المجمدة بسوق زاوية الناعورة، 10 كيلو جرام لحوم بلدي بسلامون قبلي غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأسفرت حملة مكبرة في مركز تلا بحضور محمد نجم نائب رئيس المركز والمدينة ومفتشي إدارة تموين تلا الرقابة التموينية، برئاسة محمد خميس مدير الإدارة ومديرة الرقابة التموينية بتلا، ومدير إدارة شئون البيئة برئاسة المركز ورخص المحلات ومكتب متابعة الأغذية بإدارة تلا الصحية، عن تحرير عدد من المحاضر المخالفة للاشتراطات خلال الحملة المكبرة واستهدفت المرور على المحال العامة والاسواق لمتابعة الأسعار والأغذية وتشميع مطبخ ومخزن لتصنيع الكشري، وكذلك تحرير محاضر عدم وجود تراخيص مزاولة المهنة.