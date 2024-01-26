الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع مشروعات الرصف بمراكز منوف والشهداء وبركة السبع وأشمون

متابعة رصف وتطوير
متابعة رصف وتطوير الطرق

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية، حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء،  أعمال الرصف والتطوير النهائي بشارع المدرسة الفكرية بطول 300م،\.

 ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، فضلًا عن متابعة أعمال تبطين ترعة  منية الواط بالعراقية، وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بهدف ترشيد الفاقد من المياه والارتقاء بمستوى مشروعات تحسين البيئة لعودة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

متابعة خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع بركة السبع

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع،  أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة محي المهدي، وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة، فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال فرد طبقة السن بشارع أبوزيد بطول 400م  تمهيدًا لأعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظًا على مصالح المواطنين.


وفي مركز ومدينة منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال فرد طبقة السن بشارع كلية الهندسة بمنوف، ضمن أعمال رصف وتطوير7 شوارع بنطاق المدينة وهم "الشوربجي، الجندى، البابلى، محمد فريد، كلية الهندسة، زكريا يوسف، عزبة القشلا "، وتركيب بلاط الإنترلوك  بشوارع الهندسة، شارع محطة الأتوبيس منطقة عزبة المحطة" وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى الحالي.

 توجيه بتكثيف التواجد الميداني بكافة مواقع العمل

ووجه محافظ المنوفية،  رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتكثيف التواجد الميداني بكافة مواقع العمل والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء والتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة، لافتًا إلى أننا مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بنطاق المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتنشيط حركة التجارة بالمحافظة كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل تحقيقًا  لرؤية مصر 2030.

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