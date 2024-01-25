الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

محافظ المنوفية ومدير
محافظ المنوفية ومدير الأمن

قام صباح اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة قويسنا بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة، رافقهم اللواء عماد يوسف السكرتير العام، العميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة،والعميد محمد خميس الأمن الوطني، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وقدم محافظ المنوفية التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولكافة القيادات الأمنية وجموع شعب المنوفية بمناسبة احتفالات أعياد الشرطة المصرية فى 25 يناير من كل عام، تلك الذكرى التاريخية الخالدة لتاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم بما يعزز قيم الانتماء وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين.

وأعرب محافظ المنوفية عن اعتزازه بجهود رجال الشرطة ودورهم البطولى فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم ودعم جهود الدولة فى مواصلة التنمية والازدهار جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة لبناء الجمهورية الجديدة، هذا وقد بعث المحافظ رسالة شكر وتقدير لأسر شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي.

ومن جانبه قدم مدير أمن المنوفية خالص تهانيه وشكره لمحافظ المنوفية على تقديم التهنئة، مؤكدًا أن جهاز الشرطة بكافة أفراده يؤدون دورهم في الحفاظ على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى والحفاظ على مكتسباته، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبطال وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مدير أمن المنوفية عيد الشرطة النصب التذكاري

مواد متعلقة

وكيل "تعليم المنوفية" يفتتح مدرسة مصر المتكاملة للغات E.I.L.S

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يقدمان التهنئة للقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 72

محافظ المنوفية: افتتاح مشروعات التنمية المستدامة بقريتى شبرا قبالة وميت القصرى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات فى جنين واقتحامات فى نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة