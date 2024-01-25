محافظ المنوفية ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قام صباح اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة قويسنا بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة، رافقهم اللواء عماد يوسف السكرتير العام، العميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة،والعميد محمد خميس الأمن الوطني، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وقدم محافظ المنوفية التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولكافة القيادات الأمنية وجموع شعب المنوفية بمناسبة احتفالات أعياد الشرطة المصرية فى 25 يناير من كل عام، تلك الذكرى التاريخية الخالدة لتاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم بما يعزز قيم الانتماء وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين.

وأعرب محافظ المنوفية عن اعتزازه بجهود رجال الشرطة ودورهم البطولى فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم ودعم جهود الدولة فى مواصلة التنمية والازدهار جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة لبناء الجمهورية الجديدة، هذا وقد بعث المحافظ رسالة شكر وتقدير لأسر شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي.

ومن جانبه قدم مدير أمن المنوفية خالص تهانيه وشكره لمحافظ المنوفية على تقديم التهنئة، مؤكدًا أن جهاز الشرطة بكافة أفراده يؤدون دورهم في الحفاظ على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى والحفاظ على مكتسباته، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبطال وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء.