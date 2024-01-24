وكيل "تعليم المنوفية" يفتتح مدرسة مصر المتكاملة للغات E.I.L.S

افتتح اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، نائبا عن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحضور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، نهى حبيب، مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات ومدرسة مصر المتكاملة للغات E.I.L.S فرع المنوفية تابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، وهي واحدة من 4 مدارس على مستوى الجمهورية بمحافظات القاهرة والمنوفية والدقهلية، وتمثل جميعها باكورة هذة النوعية الجديدة من المدارس Semi - International تتميز بتطبيق وتنفيذ المناهج بالمعايير الدولية.

وتفقد الحضور قاعات المستوى الأول لرياض الأطفال KG1وشاهدوا ممارسة الأطفال للأنشطة التي تعمل على تنمية المهارات الحسية والحركية واللغوية.

وعلى صعيد آخر، تسعى محافظة المنوفية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لإنشاء العديد من المدارس الجديدة، لتقليل الكثافات في المدارس، في إطار توجه الدولة المصرية للاهتمام بالعملية التعليمية.