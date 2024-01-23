الثلاثاء 23 يناير 2024
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مياه المنوفية: حصول 8 محطات على شهادة مأمونية تداول الصرف الصحي

الدكتور المهندس محمد
الدكتور المهندس محمد نجيب صالح

استعرض الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الحصاد السنوي لقطاع المعامل والجودة وتناول الجهود المبذولة في تحديث منظومة الجودة، وعدد عينات مياه الشرب والصرف الصحي التي جرى رفعها من مختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وسلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي.

وأكد أن جودة مياه الشرب والمعالجة الآمنة لمياه الصرف الصحي، أحد أهم أهداف استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، والتي تسير الشركة نحوها بخطىً ثابتة من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية واستخدام الأجهزة المعملية الحديثة بمجال الجودة والمعالجة.

وأوضح أن عدد العينات الكيماوي التي تم رفعها بلغت 52628 منها 43337 عينة مطابقة وعدد العينات البكتيريولوجي 83959 منها 38768 عينة مطابقة وعدد عينات الصرف الصحي التي تم رفعها 7059 عدد المطابق 6331.

وأشار إلى حصول قطاع المعامل على شهادة مأمونيه تداول الصرف الصحي لمحطتي معالجة دناصور ومعالجة سمادون وشهادات سلامة ومأمونية المياه لعدد 6 محطات (شبين الكوم المرشحة، شما المرشحة، كفر القرنين المرشحة، الحامول المرشحة، الشهداء المرشحة، طوخ دلكة المرشحة) والانتهاء من عدد 17 خطى اصحاح بيئي لمحطات معالجة الصرف الصحي للتوافق مع متطلبات جهاز شؤون البيئة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مياه المنوفية شهادة سلامة ومأمونية 8 محطات صرف صحي

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