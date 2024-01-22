الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بإنارة منطقة ترعة التمساح.. وصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عددا من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يعقدها بشكل يومى تنفيذا  لتوجيهات القيادة السياسية،  وأمر بصرف مساعدات مالية عاجلة  ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.


كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، باتخاذ اللازم تجاه طلب أهالى حوض حزران الصغير بترعة التمساح بقرية شنتنا الحجر بشأن تدعيم المنطقة بأعمدة كهرباء، مشيرا إلى أنه لا مانع حرصا على أمن وسلامة المواطنين، ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى مواطنة بناحية منيل عروس بأشمون تتضرر من تعدى أحد المواطنين بالبناء على قطعة ارض تمتلكهابالمخالفة للقانون، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.


كما كلف المحافظ، مدير مشروع مركز معلومات شبكات المرافق باتخاذ اللازم تجاه طلب أحد العاملين من ذوى الهمم يلتمس إلغاء قرار نقله من المركز العام بشبين الكوم إلى أحد الفروع مراعاة لظروفه الصحية، وأحال المحافظ طلب مواطنة بناحية زنارة مركز تلا تلتمس الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لنجلها من ذوى الهمم إلى مدير منطقة التأمين الصحى لعمل الإجراءات  الطبية اللازمة مراعاة لظروفها الإجتماعية والمعيشية الخاصة.


ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية  للمحافظة وقنوات  التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم.

 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية ترعة التمساح لقاء مع المواطنين الحالات الإنسانية

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