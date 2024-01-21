محافظ المنوفية يتفقد حياة كريمة بأشمون والصرف الصحي ووحدة طب الأسرة

اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون بمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرية شوشاى والتى تهدف الى تطوير واجهة الريف المصري وتغيير نمط الحياة الريفية للمواطنين وإحداث تنمية حقيقية شاملة بمختلف القطاعات الخدمية، رافقه الاستاذ خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، المهندس شاكر محمد شاكر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وخلال جولته، أكد محافظ المنوفية على أن مبادرة " حياة كريمة " تعد مبادرة تنموية شاملة ومتكاملة فى أركانها وملامحها تهدف فى مقامها الأول بناء الإنسان المصرى من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية لأهالينا بقرى الريف المصرى ولا سيما الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

وتفقد المحافظ مشروع محطة الصرف الصحى بناحية شوشاى، بتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه لخدمة 15 ألف نسمة، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يضم ( محطة رفع، شبكات انحدار، خط طرد )، وتم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطة الرفع وخط الطرد وتم التسليم الإبتدائي، وجارى الإنتهاء من تنفيذ 8،3 كم شبكات الانحدار بنسبة 100% بالإضافة إلى تنفيذ 1،7كم استكمالات للكتل السكنية الملاصقة للحيز العمرانى للقرية وتم دخولها الخدمة.

كما شملت الجولة، تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة (إنشاء جديد ) على مساحة تزيد عن 1300م بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه لخدمة 15 ألف نسمة، نسبة تنفيذ 100 % وجاري تلافى الملاحظات تمهيدا لدخولها الخدمة، حيث تضم الوحدة عيادات طب الأسرة، الإسعافات الأولية، الأسنان، خدمات المنتفعين.

ووجه المحافظ مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع دار الهندسة بإعداد خطاب لوزارة الصحة لتسريع إجراءات باقى الوحدات الصحية المتبقية لمركز ومدينة أشمون ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا دعمه الكامل للقطاع الصحي لتقديم خدمات طبية بشكل أفضل لمواطني المحافظة.

هذا وقد أكد المحافظ حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية والتنموية ضمن الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي أهتمامًا بالغًا بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة وفقا لأهداف التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.