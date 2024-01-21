الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد عددًا من لجان امتحانات الإعدادية بمدرسة المساعى المشكورة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024 والتي انطلقت 17 يناير وتستمر حتى 24 من الشهر الجارى، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس. 

جاء ذلك بحضور مدير الإدارة التعليمية بشبين الكوم، رئيس حي غرب شبين الكوم.

وتابع محافظ المنوفية لجان الامتحانات بمدرسة المساعي المشكورة الإعدادية القديمة بنات، وتضم (15) لجنة بإجمالي (290) طالبة، بالإضافة إلى لجنة خاصة، واطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات ومدى توافر الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب، بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، هذا ويؤدي الطلاب اليوم الأحد امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

متابعات مستمرة ومركزية طوال فترة الامتحانات لتذليل العقبات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب

وأكد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة لانتظام سير أداء الامتحانات بنطاق المحافظة بإجمالى 401 لجنة لاستقبال 82 ألفًا و477 طالبًا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، لتذليل العقبات والتعامل الفورى مع أى عقبات من شأنها تعكر صفو الامتحانات، مشيرًا إلى الربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لمتابعة الحالة العامة لانتظام الامتحانات أولًا بأول حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد شدد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعدادات بكل المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير للعام الدراسى الحالى 2024، والتى ستنطلق يوم الأربعاء 17 وتستمر حتى 24 من الشهر الجارى، وموجهًا بالجاهزية الكاملة لكل عناصر المنظومة لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب والربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لمتابعة الحالة العامة لانتظام الامتحانات أولًا بأول حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأوضح الأستاذ محمود الفولى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية أنهت كل استعدادها التام بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحفاظ على سرية الامتحانات، وكذا إتمام أعمال توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين والعمال على جميع اللجان، لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية الشهادة الاعدادية مدرسة المساعى المشكورة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

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