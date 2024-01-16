"أمن المنوفية" يتمكن من العثور على طفلة اختطفت من أمام منزلها بالباجور

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنوفية منذ قليل، على طفلة اختطفت أمس من أمام شقتها بمدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك قبل مرور 24 ساعة من الواقعة، وسط حالة من الفرحة بين أفراد أسرتها.

كان اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية، قد كلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات اختطاف طفلة من أمام شقتها بمدينة الباجور، تحت إشراف اللواء محمد عبدالواحد مدير المباحث الجنائية.



وكشف مصدر أمني، أن ضباط البحث الجنائى بقيادة المقدم محمد النحاس مدير فرع البحث بالتعاون مع ووحدة مباحث الباجور وقطاعات الداخلية، تعمل منذ الأمس في تتبع كاميرات المراقبة للوصول لهوية سيدة اختطفت طفلة صغيرة من أمام شقتها بالطابق الثاني بإحدى عمارات مدينة الباجور، وذلك بعد الاستماع لأقوال والدة الطفلة وعدد من الجيران.



وأكد أن مديرية الأمن بذلت قصارى جهدها لسرعة وصول الطفلة لأسرتها في ظل متابعة قيادات المديرية، والاستعانة بالتقنيات الحديثة لتحديد هوية المختطفة وملابسات الواقعة وأسبابها.

كان قد تلقى اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ من أسرة طفلة بمدينة الباجور عن تغيبها عن المنزل وعلى الفور اتخذ مركز الشرطة كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



وكلف اللواء محمد عبدالواحد مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، بتكثيف عمليات البحث وكشف ملابسات تغيب طفلة الباجور، في أسرع وقت ممكن، فيما يعمل ضباط وحدة مباحث الباجور بالتنسيق فرع البحث الجنائى على مراجعة كافة الكاميرات المحيطة بمنطقة سكن الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات.