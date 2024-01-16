جهود أمنية مكثفة للعثور على طفلة مختفية في المنوفية

تكثف مديرية أمن المنوفية جهودها لكشف ملابسات اختفاء طفلة بمدينة الباجور، منذ أمس الاثنين، وذلك عقب ورود بلاغ بتغيبها وسط حالة من الحزن والتعاطف الكبيرة بين أهالي المدينة اللذين نشروا عشرات المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للعثور على الطفلة.

تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارًا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ من أسرة طفلة بمدينة الباجور عن تغيبها عن المنزل، وعلى الفور اتخذ مركز الشرطة كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



وكلف اللواء محمد عبد الواحد مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، بتكثيف عمليات البحث وكشف ملابسات تغيب طفلة الباجور، في أسرع وقت ممكن، فيما يعمل ضباط وحدة مباحث الباجور بالتنسيق فرع البحث الجنائى على مراجعة كافة الكاميرات المحيطة بمنطقة سكن الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات.



وانتشرت خلال الساعات الماضية منشورات بصور الطفلة على جميع جروبات التواصل الاجتماعي المختلفة بالمنوفية تحمل صورا للطفلة "ساجدة أشرف" والمقيمة بمنطقة مسجد الروضة المحمدية بمدينة الباجور، المتغيبة عن منزلها منذ الأمس.