الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" توفر الخدمات الطبية في قرى المنوفية

حياة كريمة
حياة كريمة

اهتمت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بالمجال الطبي داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، حيث عملت على تطوير الوحدات الصحية داخل تلك القرى، وقامت بتنظيم قوافل طبية تجوب شوارع القرى للبحث عن المرضى وتقديم الكشف والعلاج لهم بالمجان.

 

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افتقرت قرية راملة الأنجب في محافظة المنوفية للخدمات الطبية، كما أن الوحدة الصحية داخل القرية كانت متهالكة ولا يوجد بها أطباء أو علاج للمرضى وذلك كلف السكان الكثير، حيث زادت حالات الوفيات بشكل ملحوظ وأصبح المريض يسلك طريقًا طويلًا لتلقى العلاج اللازم لحالته الصحية، وتمنى السكان أن تنتهي تلك الأزمة التى استمرت مع السكان لسنوات طويلة، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" وقدمت الكثير من الخدمات الطبية للسكان.

 

وقال "خالد عباس" يقطن في القرية بإن المبادرة جاءت بالخير، وقدمت الكثير من الخدمات المتنوعة للسكان، حيث عملت على الإنتهاء من بناء وحدة الإسعاف الجديدة فى القرية لتوفير خدمات صحية لائقة للأهالى، وذكر أن عمليات بناء وحدات الإسعاف فى المنوفية مستمرة، فى إطار حرص جميع القائمين على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على تطوير جميع المرافق، الأمر الذى يساعد فى توفير الخدمات للمواطن بشكل أفضل والارتقاء بهم معيشيًا واجتماعيًا. 

وأضاف أن تطوير وحدة الإسعاف كان المطلب الأول لأهالى القرية، الذين أشاروا خلال حديثهم من فريق الرصد الميدانى إلى أنهم تقدموا بطلبات كثيرة لتطوير الوحدة، بعدما عانوا من التهميش والأهمال لسنوات طويلة دون جاءت المبادرة بالخير وإنهت متاعب الماضي، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية بعدما قدموا الكثير من الخدمات للسكان ووفروا لهم حياة هادئة خالية من القلق والتوتر، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التى غيرت وجه الريف المصري وانشأت الخدمات والمشاريع التنموية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمه القرى النائية محافظة المنوفية السكان

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