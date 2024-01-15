الحلم تحقق.. 25 قرية في المنيا تستفيد من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

طفرة كبيرة حققتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة المنيا، تشمل كل نواحي البنية التحتية من رصف طرق، وتعليم وصحة وصرف صحي ومحطات مياه، وغاز طبيعي، إلى تطوير مراكز الشباب، للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.



تعد المبادرة تجسيدا حقيقيا لقيم المجتمع، وتوفير الحياة الكريمة لملايين المصريين من أبناء الشعب المصري، وعمل لا يتوقف، وسواعد تبنى من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالي المنيا.



ونالت محافظة المنيا، حظا وفيرا من مشروعات المبادرة الرئاسية لتشمل كل المجالات المعيشية والخدمية التي ترفع من مستوى الأهالي، ويبلغ عدد القرى التي استفادت من مبادرة حياة كريمة بالمنيا 25 قرية بإجمالي استثمارات 590.4 مليون جنيه.



قال مؤمن أحد المواطنين، مركز سمالوط: "المبادرة الرئاسية ساعدت أهالي المنيا بعد سنوات من الإهمال والتهميش، خاصة الفلاحين المستفيدين من الجمعيات زراعية، ووحدة طب بيطري، ومعمل ألبان، ومركز إرشاد، من أجل رفع مستوى الخدمات التنموية الريفية وتوفير الخدمات الزراعية للمواطنين بصورة ميسرة".

وأضاف أن المبادرة قامت ساعدت في إنشاء سوق حضاري، وموقف حضاري بكل قرية تابعة للمبادرة في محافظة المنيا، بالإضافة إلى إنشاء مجمع خدمات حكومية ومجمع خدمات زراعية بكل قرية منها، بهدف تجميع الخدمات التي يحتاجها المواطن بمكان واحد من أجل توفير الجهد والوقت على المواطن، حيث يضم مجمع الخدمات الحكومية.



خيري: بعد سنوات من الإهمال لقرية نموذجية



قال خيري أحد أهالي قرية المعصرة: "لم نكن نحلم لما وصلت إليه قريتنا وتحولنا إلى أول قرية نموذجية بمحافظة المنيا، وتحقيق كافة الخدمات التي كنا نعاني من عدم وجودها، بالإضافة إلي إنشاء مكتب بريد ودخوله الخدمة لتوفير كافة الخدمات التي تتيحها هيئة البريد المصري لأهالي القرية والقرى المجاورة تيسيرا على المواطنين وإحلال وتجديد عدد من الطرق الداخلية".



أضاف خيري: "ساعدت المبادرة قرية المعصرة إلى قرية يحلم به أي مواطن أن يعيش بها بعد أن كانت مهملة ناقصة الخدمات، حيث قامت المبادرة بتطوير وإحلال وتجديد محطة السكة الحديد بالمعصرة وإنشاء مكتبة حياة كريمة كتابك لرفع مستوى الوعي العام في المجتمع ومساعدة الشباب والفتيات علي الثقافة".



سيد: قرى شاملة الخدمات بمحافظة المنيا



قال سيد أحد أهالي بني مزار، بمحافظة المنيا: "حققت المبادرة نجاحات كبيرة في قرى المحافظة، من تجديد وترميم المدارس، إنشاء مراكز شباب شامل الخدمات الترفيهية والرياضية لشباب القرى، والوحدات الصحية، والمستشفيات والمراكز التكنولوجية والمجمعات الزراعية والاتصالات وغيرها من المشروعات الهامة والحيوية التي غيرت شكل الحياة في المحافظة".



وأضاف سيد: "مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت إنجازات على أرض الواقع، في وقت قصير وبدأ العمل علي قلب رجل واحد، فقد كنا دائما نطلب خطوط مياه وفوجئنا بالعمل يسير بسرعة فائقة، وهذا ما حدث بجميع قرى المركز، حيث يتم انشاء مشروعات مياة الشرب، وانتهاء مشاكل الصرف الصحي والبنية التحتية، وتركيب خطوط غاز طبيعي".



سناء: حياة كريمة مبادرة شاملة لتغير شكل الريف



قالت سناء محسن، أحد أهالي المنيا: "حصلت علي شقة سكن كريم، والتي تعد من المشروعات الهامة والحيوية في المحافظة والتي تحتاجها أي أسرة منذ سنوات، والمكان المناسب لأسرتي من شكل حضاري ونظافة وخدمات شاملة".



وأضافت: "حياة كريمة مبادرة شاملة غيرت شكل الريف المصري، وساعدتني انا وأسرتي في الحصول على شقة، وساهمت بشكل كبير في نظافة البيئة وحماية المنازل والثروة العقارية من الهدم والانهيار".