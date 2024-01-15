الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دعم نفسي.. حملات "حياة كريمة" لدعم بسطاء المناطق الأكثر احتياجًا

حياة كريمة
حياة كريمة

تطوير شامل تنتهجه المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإحداث تنمية شاملة للبسطاء في قرى ونجوع برج العرب بمحافظة الإسكندرية ليكون التطوير عمرانيًا واجتماعيًا.

لتكتمل خطة التطوير العمراني في قرى ونجوع برج العرب بالدعم النفسي والذي يبني جسورًا للتواصل بين المواطنين البسطاء ومتطوعي الحملة الرئاسية.

قالت سلمى شوقي، مستفيدة بحياة كريمة، إن متطوعي المبادرة الرئاسية لن يتركونا في أي أمر يخص حياتنا، وهناك دعم نفسي يتم تقديمه من جانب المبادرة بالاستعانة بخبراء ومتخصصين للإجابة عن أي تساؤل يتسبب في حيرتنا أو يسبب عدم استقرار لحياتنا.

وتابعت أمل فوزي، مستفيدة بحياة كريمة، أنها تشعر بالاطمئنان كون المبادرة دائمة التواصل مع البسطاء، فالدعم النفسي الذي تقدمه المبادرة احدثت فارق كبير في علاقتنا باسرنا وابناءنا وجعلة العلاقات اكثر صحية، معلقة أن الدعم النفسي جانب هام من خطة التطوير المنفذه من الدولة المصرية.

واصلت سناء عبد الحميد أننا نقدر ما تبذله الدولة المصرية للمواطنين البسطاء في مختلف المحافظات المصرية ليشعروا حقا بالحياة الكريمة التي حرموا منها لسنوات دون اي ذنب لهم: "حياتنا اتغيرت بالحصول على جميع مكتسباتنا".

المبادرة الرئاسية حياة كريمه الدعم النفسي الإسكندرية برج العرب

الأكثر قراءة

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى 6.6% في 2024 بسبب حرب غزة

حماس تعلن مقتل المحتجزين الإسرائيليين يوسى شرعابى وتايس فريسكى

تقودها أم وابنتها.. الكشف عن شبكة لممارسة الدعارة مع السائقين بالمنصورة

الآن أسعار البنزين اليوم 2024 في مصر قبل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين