دعم نفسي.. حملات "حياة كريمة" لدعم بسطاء المناطق الأكثر احتياجًا

تطوير شامل تنتهجه المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإحداث تنمية شاملة للبسطاء في قرى ونجوع برج العرب بمحافظة الإسكندرية ليكون التطوير عمرانيًا واجتماعيًا.

لتكتمل خطة التطوير العمراني في قرى ونجوع برج العرب بالدعم النفسي والذي يبني جسورًا للتواصل بين المواطنين البسطاء ومتطوعي الحملة الرئاسية.

قالت سلمى شوقي، مستفيدة بحياة كريمة، إن متطوعي المبادرة الرئاسية لن يتركونا في أي أمر يخص حياتنا، وهناك دعم نفسي يتم تقديمه من جانب المبادرة بالاستعانة بخبراء ومتخصصين للإجابة عن أي تساؤل يتسبب في حيرتنا أو يسبب عدم استقرار لحياتنا.

وتابعت أمل فوزي، مستفيدة بحياة كريمة، أنها تشعر بالاطمئنان كون المبادرة دائمة التواصل مع البسطاء، فالدعم النفسي الذي تقدمه المبادرة احدثت فارق كبير في علاقتنا باسرنا وابناءنا وجعلة العلاقات اكثر صحية، معلقة أن الدعم النفسي جانب هام من خطة التطوير المنفذه من الدولة المصرية.

واصلت سناء عبد الحميد أننا نقدر ما تبذله الدولة المصرية للمواطنين البسطاء في مختلف المحافظات المصرية ليشعروا حقا بالحياة الكريمة التي حرموا منها لسنوات دون اي ذنب لهم: "حياتنا اتغيرت بالحصول على جميع مكتسباتنا".