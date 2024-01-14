الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدات "حياة كريمة": القوافل التثقيفية زادت من وعينا للتعامل مع أبنائنا

حياة كريمة
حياة كريمة

لم يقتصر التطوير الذي تنفذه المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في قرى ونجوع برج العرب بالإسكندرية على المشروعات التنموية والبنية التحتية فقط، ولكن كان للبعد الاجتماعي اهتماما كبيرا بزيادة الوعي والمعرفة لدى أهالي برج العرب.

فمن خلال الندوات والقوافل التثقيفية في كافة مناحي الحياة، والتي نظمتها المبادرة الرئاسية لتكون سبيلا جديدا للأهالي لزيادة تأهيلهم الأسري والاجتماعي وخاصة المرأة والطفل.


مستفيدات حياة كريمة: الندوات التثقيفية حسنت تعاملنا مع ابناءنا وخاصة سم المراهقة

أشادت حنان العوضى، إحدى مستفيدات حياة كريمة في برج العرب، بالندوات التثقيفية والتوعوية، مشيرة إلى أنها كانت خير دليل للأسر البسيطة فمن خلالها يتم التقائنا بمتخصصين في الشؤون الاجتماعية والأسرية، لتلقي إرشادات اجتماعية وكيفية التعامل مع الشؤون التي نبحث لها عن إجابات.

 فيما قالت سعاد محمود، إحدى مستفيدات حياة كريمة، إن المبادرة ساعدتها من خلال الندوات التثقيفية في كيفية التعامل مع أبنائها وهم في عمر المراهقة وهي فترة صعبة تحتاج لتوعيتنا لكيفية التعامل معهم في هذا العمر دون صدام أو مشكلات لضرورة احتوائهم وتوجيههم.

وأكدت، رضا مسعد، إحدى مستفيدات حياة كريمة، إننا نشعر بالامان والثقة في تواصلنا الدائم مع خبراء وأخصائيين متخصصين في الرد على أسئلتنا، لتحقيق هدفهم في توعية المواطنين ورفع معرفتهم ودرايتهم وهو أهم عامل يساعد في بناء الجمهورية الجديدة.
 

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التخطيط: "حياة كريمة" ليس مشروع الحكومة فقط بل مشروع المجتمع المصري

 

حياة كريمه الإسكندرية برج العرب مشروعات تثقيفية مستفيدون حياة كريمة

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