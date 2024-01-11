نوة الفيضة الكبرى.. أمطار غزيرة ورياح شديدة بالإسكندرية ورفع درجة الاستعداد (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، أمطارًا غزيرة على أحياء متفرقة بالمحافظة، مصحوبة بنشاط للرياح تصل سرعتها إلى 50-70 كم/س، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض المدينة لموجة من الطقس السيئ نتيجة نوة الفيضة الكبرى الشتوية، وهي من أشد النوات الشتوية وفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.

وتعالت أمواج البحر بارتفاع يتراوح من ٢.٥ إلى ٣.٥ متر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ولكن دون تأثر الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية.

رفع درجة الاستعداد

ورفعت محافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي، درجات الاستعداد والطوارئ القصوى مع انتشار السيارات والبدلات بعدد 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها.

ومازال رجال وعمال الصرف الصحي يتابعون أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكدت عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم؛ لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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